Зальет сильными дождями: синоптики назвали дату ухудшения погоды

Погода в Украине (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Погода в Украине приготовила неприятный и мокрый сюрприз

Погода в Украине начнет портиться в ближайшие дни и на смену солнечным и теплым дням придут сильные дожди и штормовой ветер, местами возможен мокрый снег.

Синоптик Наталка Диденко предупредила, что в воскресенье, 23 февраля, в Украину придет атмосферный фронт, который существенно усложнит погоду – ожидаются сильные осадки и штормовой ветер.

Температура воздуха начнет понижаться и на востоке ночью возможны небольшие морозы и мокрый снег с дождем. В остальных регионах температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +5 градусов. Днем на востоке и севере страны от +2 до +6 градусов, в южных областях и центре +5 +8, местами до +10 градусов. На западе воздух прогреется до +6 +9 градусов, местами до +10 градусов.

В Киеве 23 февраля пройдет сильный дождь, ветер западный, с порывами до 12 м/с. Ночью +1 +3 градуса, днем от +6 до +8 градусов.

Карта погоды в Украине 23 февраля

Тем временем, в пятницу, 21 февраля, в Украине теплая и облачная погода, осадки в виде дождя со снегом, мокрым снегом пройдут по западной и восточной части страны. В остальных регионах – пасмурно.

"Завтра осадки вероятны в западных областях и на Востоке, кроме Харьковской области. На остальной территории существенных осадков не ожидается. Ветер юго-западный, на Юге и Востоке – восточный, небольшой, максимум – умеренный. Местами – туманы, которые будут ухудшать видимость и изморозь. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 3 мороза, завтра днем +4 +8 градусов, в восточных областях +1 +4 градуса", - сообщила Диденко.

Карта погоды

Она добавила, что в Киеве 21 февраля будет прохладно и пасмурно, но без осадков.

"В Киеве пятница ожидается с переменной облачностью, без существенных осадков, максимум – какая-то мряка, ночью около нуля, днем +5 градусов", - отметила синоптик.