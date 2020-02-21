Готуйтеся до шторму: синоптики зробили важливе попередження про погоду

Погода в Україні в найближчі дні буде мінливою і навіть небезпечною. На країну насувається активний циклон, який принесе з собою сильний штормовий вітер і невелике похолодання. Практично у всіх областях України пройде дощ, місцями дощ з мокрим снігом.

Як зазначила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, сильний штормовий вітер накриє України в понеділок, 24 лютого.

"24 лютого в Україну переміститься активний циклон, який зародиться над Німеччиною, пройде Польщу і в понеділок вискочить у нас. Він принесе сильні опади, і особливо зверніть увагу, сильний штормовий вітер! Цей північно-західний гість буде не просто вітерцем, свіжим вітром і ще яким-небудь поетичним метеоявищем, а саме – штормовим вітром. Будівельники та паркувальники автомобілів – дуже і дуже уважно поставтеся до прогнозу", - написала синоптик.

Карта погоди в Україні 24 лютого

Тим часом, на вихідних в Україні очікується сира і волога погода, місцями можливий невеликий дощ і мокрий сніг, а температура повітря буде невисокою.

"У суботу в Україні – без істотних опадів, максимум невелика мряка. У неділю атмосферний фронт в більшість областей принесе дощ, мокрий сніг і поривчастий, до штормових значень, вітер. Температура повітря в нічні години буде коливатися в межах 3 тепла - 4 морозу, а протягом дні очікується +3 +7 градусів, на Півдні та Заході місцями +5 +9 градусів, на Сході буде свіжо, +1 +4 градуси", - повідомила Діденко.

У Києві в суботу, 22 лютого, буде сухо, а в неділю погода істотно зіпсується.

"У Києві субота прогнозується переважно сухою, в неділю атмосферний фронт піджене дощ, місцями з мокрим снігом. Температура повітря вночі близько нуля, у денні години +5 градусів. 24 лютого, у понеділок, у Києві, як і в більшості областей України погода ускладниться – опади та штормовий вітер!" – попередила синоптик.

Карта погоди