Готуємо смачні сирні пончики за 30 хвилин: можна додати будь-яку начинку
Чудовим десертом до чаю стануть пухкі та ароматні пончики. Вони легкі у приготуванні, адже основа їхня - тісто. Також їх можна готувати з різною начинкою.
Рецептом поділилась фудблогерка Анастасія (anny.cooking) в Instagram.
Для приготування повітряних пончиків знадобляться такі інгредієнти:
- яйце - 1 шт;
- цукор - 2 ст. л;
- ванільний цукор - 10 г;
- вершкове масло - 1 ст. л ;
- сметана - 1 ст. л;
- сир - 250 г;
- борошно - 200 г;
- розпушувач - 1 ч. л.
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно збити яйце з цукром, сіллю та додати розтоплене вершкове масло і перемішати.
Після цього додати сметану, сир, борошно, розпушувач та перемішайте. Далі потрібно замісити руками тісто, скачати в ковбаску і порізати на 12 частин.
Кульки потрібно скачати, притиснути і вирізати серединку. Викладіть їх на деко застелене пергаментом, зверху змастіть сумішшю жовтка з молоком.
Рецепт смачних пончиків (скрін з відео)
Випікати пончики потрібно 25 хвилин при 180 градусах.
Загалом на приготування знадобиться приблизно 30 хвилин.
Раніше ми повідомляли, як приготувати смачне шоколадне морозиво "Каштан".
Також ми ділилися рецептом приготування "Нутеллу" зі слив.