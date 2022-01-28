Готовим вареники с бананом и шоколадом: такое блюдо удивит всех

Любимое блюдо всех украинцев - вареники. Есть много вариантов и начинок приготовления этого блюда. Однако, все они надоедают. Поэтому эксперты поделились рецептом приготовления с необычным ингредиентом.
Рецептом вареников с бананом и шоколадом поделились на сайте papilot.
Так, для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала натрите шоколад на грубой терке. Затем почистите бананы и нарежьте их тонкими ломтиками.
После этого в большую миску насыпьте муку и соль и постепенно добавьте воду. Замесите тесто, а затем раскатайте его в тонкий корж.
Далее стаканом или специальной формой вырежьте из теста круги и к каждому из них добавьте бананы и шоколад и формируйте вареники.
Вареники положите в чуть подсоленную воду и варите их, пока они не всплывут на поверхность.
Такое вкусное и необычное блюдо можно подать со сладкими сливками.
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