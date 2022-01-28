UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Готовим вареники с бананом и шоколадом: такое блюдо удивит всех

Автор: Татьяна Самарук

Любимое блюдо всех украинцев - вареники. Есть много вариантов и начинок приготовления этого блюда. Однако, все они надоедают. Поэтому эксперты поделились рецептом приготовления с необычным ингредиентом.

Рецептом вареников с бананом и шоколадом поделились на сайте papilot.

Так, для приготовления подготовьте следующие ингредиенты:

  • 0,5 литров теплой воды;
  • 0,5 килограммов муки;
  • щепотка соли;
  • 4 больших банана;
  • 100 граммов молочного шоколада.

Способ приготовления:

Сначала натрите шоколад на грубой терке. Затем почистите бананы и нарежьте их тонкими ломтиками.

После этого в большую миску насыпьте муку и соль и постепенно добавьте воду. Замесите тесто, а затем раскатайте его в тонкий корж.

Далее стаканом или специальной формой вырежьте из теста круги и к каждому из них добавьте бананы и шоколад и формируйте вареники.

Вареники положите в чуть подсоленную воду и варите их, пока они не всплывут на поверхность.

Такое вкусное и необычное блюдо можно подать со сладкими сливками.

Рецепт вареников с бананом и шоколадом (pexels)

Ранее мы сообщали, что приготовить из бананов, которые начинают портиться.

Также мы писали, как приготовить сочный шоколадно-черный торт "Слеза пантеры".

Читайте РБК-Украина в Google News
вареники