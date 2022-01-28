Готуємо вареники з бананом та шоколадом: така страва здивує усіх

Улюблена страва усіх українців - вареники. Є багато варіантів та начинок приготування цієї страви. Однак, усі вони набридають. Тому експерти поділились рецептом приготування з незвичайним інгредієнтом.
Рецептом вареників з бананом та шоколадом поділились на сайті papilot.
Так, для приготування підготуйте наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку натріть шоколад на грубій терці. Потім почистьте банани та наріжте їх тонкими скибочками.
Після цього у велику миску насипте борошно і сіль і поступово додайте воду. Замісіть тісто, а потім розкачайте його у тонкий корж.
Далі склянкою або спеціальною формою виріжте з тіста круги та до кожного з них додайте банани й шоколад та формуйте вареники.
Вареники покладіть в ледь підсолену воду і варіть їх, поки вони не спливуть на поверхню.
Таку смачну та незвичну страву можна подати з солодкими вершками.
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