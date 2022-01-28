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Готуємо вареники з бананом та шоколадом: така страва здивує усіх

Автор: Тетяна Самарук

Улюблена страва усіх українців - вареники. Є багато варіантів та начинок приготування цієї страви. Однак, усі вони набридають. Тому експерти поділились рецептом приготування з незвичайним інгредієнтом.

Рецептом вареників з бананом та шоколадом поділились на сайті papilot.

Так, для приготування підготуйте наступні інгредієнти:

  • 0,5 літрів теплої води;
  • 0,5 кілограмів борошна;
  • щіпка солі;
  • 4 великих бананів;
  • 100 грамів молочного шоколаду.

Спосіб приготування:

Спочатку натріть шоколад на грубій терці. Потім почистьте банани та наріжте їх тонкими скибочками.

Після цього у велику миску насипте борошно і сіль і поступово додайте воду. Замісіть тісто, а потім розкачайте його у тонкий корж.

Далі склянкою або спеціальною формою виріжте з тіста круги та до кожного з них додайте банани й шоколад та формуйте вареники.

Вареники покладіть в ледь підсолену воду і варіть їх, поки вони не спливуть на поверхню.

Таку смачну та незвичну страву можна подати з солодкими вершками.

Рецепт вареників з бананом та шоколадом (pexels)

Раніше ми повідомляли, що приготувати з бананів, які починають псуватися.

Також ми писали, як приготувати соковитий шоколадно-чорний торт "Сльоза пантери".

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вареники