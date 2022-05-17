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Готовим универсальный соус из авокадо: можно сочетать со всеми блюдами

Рецепт соуса из авокадо (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Гуакамоле - это соус на основе авокадо, который можно сочетать с разнообразными блюдами. Блюдо получается очень свежее и легкое, поэтому прекрасно подойдет к запеченному картофелю или батату.

Рецептом поделилась фудблогерка Екатерина (katyamull) на своей странице в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • авокадо - 2 шт;
  • чеснок - 3 зубчика;
  • лук репчатый - 1\4 шт;
  • лимонный сок - 2 ч. л;
  • помидоры - 1 шт;
  • соль, перец.

Способ приготовления:

Сначала нужно очистить авокадо от кожуры и сердцевины. Далее размять его с помощью вилки.

После этого измельчить помидоры, чеснок и лук. Смешайте мякоть авокадо и овощи. Налейте свежевыжатый сок лимона и добавьте специи.

Что будет, если часто потреблять гуакамоле

Соус гуакамоле имеет много полезных свойств именно из-за авокадо. Если часто есть, то это улучшит:

  • Обеспечит защиту суставов, снизит боль при артрите;
  • Помогает защитить зрение, тормозит развитие глазных заболеваний;
  • Укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями и стабилизирует микрофлору;
  • Снижает артериальное давление;
  • Поддерживает организм мамы и ребенка во время беременности и лактации, предотвращает развитие пороков плода;
  • Поддерживает нормальный здоровый уровень холестерина.

Соус имеет и отрицательные качества, которые свойственны любому продукту. В частности, не стоит злоупотреблять людям, которые склонны к аллергическим реакциям, может вызвать диарею и тошноту, отеки и покраснения, раздражение кожи.

Раньше мы делились самым вкусным рецептом творожного соуса за 1 минуту.

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