Готовим универсальный соус из авокадо: можно сочетать со всеми блюдами

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

авокадо - 2 шт;

чеснок - 3 зубчика;

лук репчатый - 1\4 шт;

лимонный сок - 2 ч. л;

помидоры - 1 шт;

соль, перец.

Способ приготовления:

Сначала нужно очистить авокадо от кожуры и сердцевины. Далее размять его с помощью вилки.

После этого измельчить помидоры, чеснок и лук. Смешайте мякоть авокадо и овощи. Налейте свежевыжатый сок лимона и добавьте специи.

Что будет, если часто потреблять гуакамоле

Соус гуакамоле имеет много полезных свойств именно из-за авокадо. Если часто есть, то это улучшит:

Обеспечит защиту суставов, снизит боль при артрите;

Помогает защитить зрение, тормозит развитие глазных заболеваний;

Укрепляет иммунитет, помогает бороться с инфекциями и стабилизирует микрофлору;

Снижает артериальное давление;

Поддерживает организм мамы и ребенка во время беременности и лактации, предотвращает развитие пороков плода;

Поддерживает нормальный здоровый уровень холестерина.

Соус имеет и отрицательные качества, которые свойственны любому продукту. В частности, не стоит злоупотреблять людям, которые склонны к аллергическим реакциям, может вызвать диарею и тошноту, отеки и покраснения, раздражение кожи.