Готовим универсальный соус из авокадо: можно сочетать со всеми блюдами

Гуакамоле - это соус на основе авокадо, который можно сочетать с разнообразными блюдами. Блюдо получается очень свежее и легкое, поэтому прекрасно подойдет к запеченному картофелю или батату.
Рецептом поделилась фудблогерка Екатерина (katyamull) на своей странице в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
Способ приготовления:
Сначала нужно очистить авокадо от кожуры и сердцевины. Далее размять его с помощью вилки.
После этого измельчить помидоры, чеснок и лук. Смешайте мякоть авокадо и овощи. Налейте свежевыжатый сок лимона и добавьте специи.
Соус гуакамоле имеет много полезных свойств именно из-за авокадо. Если часто есть, то это улучшит:
Соус имеет и отрицательные качества, которые свойственны любому продукту. В частности, не стоит злоупотреблять людям, которые склонны к аллергическим реакциям, может вызвать диарею и тошноту, отеки и покраснения, раздражение кожи.
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