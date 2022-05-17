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Готуємо універсальний соус з авокадо: можна поєднувати з усіма стравами

Рецепт соусу з авокадо (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Гуакамоле - це соус на основі авокадо, який можна поєднувати з різноманітними стравами. Страва виходить дуже свіжа та легка, тому чудово підійде до запеченої картоплі чи батату.

Рецептом поділилась фудблогерка Катерина (katyamull) на своїй сторінці в Instagram.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • авокадо - 2 шт;
  • часник - 3 зубчики;
  • цибуля ріпчаста - 1\4 шт;
  • лимонний сік - 2 ч. л;
  • помідори - 1 шт;
  • сіль, перець.

Спосіб приготування:

Спочатку потрібно очистити авокадо від шкірки та серцевини. Далі розім`яти його за допомогою виделки.

Після цього подрібнити помідори, часник та цибулю. Змішайте м`якоть авокадо та овочі. Налийте свіжовичавлений сік лимона та додайте спеції.

Що буде, якщо часто споживати гуакамоле

Соус гуакамоле має багато корисних властивостей саме через авокадо. Якщо часто їсти, то це покращить:

  • Забезпечить захист суглобів, знизить біль при артриті;
  • Допомагає захистити зір, гальмує розвиток очних захворювань;
  • Зміцнює імунітет, допомагає боротися з інфекціями і стабілізує мікрофлору;
  • Знижує артеріальний тиск;
  • Підтримує організм мами й дитини під час вагітності та лактації, запобігає розвитку вад плоду;
  • Підтримує нормальний здоровий рівень холестерину.

Соус має і негативні якості, які властиві будь-якому продукту. Зокрема, не варто зловживати людям, які схильні до алергічних реакцій, може викликати діарею і нудоту, набряки й почервоніння, подразнення шкіри.

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