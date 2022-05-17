Готуємо універсальний соус з авокадо: можна поєднувати з усіма стравами

Гуакамоле - це соус на основі авокадо, який можна поєднувати з різноманітними стравами. Страва виходить дуже свіжа та легка, тому чудово підійде до запеченої картоплі чи батату.
Рецептом поділилась фудблогерка Катерина (katyamull) на своїй сторінці в Instagram.
Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:
Спосіб приготування:
Спочатку потрібно очистити авокадо від шкірки та серцевини. Далі розім`яти його за допомогою виделки.
Після цього подрібнити помідори, часник та цибулю. Змішайте м`якоть авокадо та овочі. Налийте свіжовичавлений сік лимона та додайте спеції.
Соус гуакамоле має багато корисних властивостей саме через авокадо. Якщо часто їсти, то це покращить:
Соус має і негативні якості, які властиві будь-якому продукту. Зокрема, не варто зловживати людям, які схильні до алергічних реакцій, може викликати діарею і нудоту, набряки й почервоніння, подразнення шкіри.
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