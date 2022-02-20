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Готовим сыр для пиццы из 3 ингредиентов: просто и вкусно

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Воскресенье 20 февраля 2022 08:01
Готовим сыр для пиццы из 3 ингредиентов: просто и вкусно Как приготовить сыр для пиццы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обычно домашняя пицца более вкусная и сытная. Однако, если у вас нет сыра, то это не проблема, ведь его можно приготовить собственноручно.

Об этом пишет Hebbars Kitchen.

Универсальным продуктом является сыр, ведь его можно добавлять в салаты, пасту и пиццу. Его можно приготовить дома и он не будет содержать химикатов и примесей.

Для приготовления домашнего твердого сыра потребуется:

  • 3 литра полного молока;
  • пол стакана уксуса;
  • 1 столовая ложка соли.

Для начала налейте в кастрюлю 3 литра молока и нагрейте его. Затем выключите огонь и добавьте пол стакана уксуса, перемешивайте ровно 25 секунд, потому что иначе творожная масса может сломаться.

После этого накройте кастрюлю крышкой и оставьте молоко на 20 минут. С помощью дуршлага отцедите творог.

К сывороточной воде добавьте 1 столовую ложку соли и хорошо перемешайте. Нагрейте воду до 80 градусов и выключите огонь. Положите туда сыр и размешайте его 5 раз.

Осторожно отожмите творог, чтобы избавиться от лишней воды. Повторите процесс перемешивания и погружения еще раз 5 раз, пока сыр не станет гладким.

Сыр положите в миску и залейте ледяной водой и оставьте на 2 минуты. Отметим, что так сыр полностью "схватится". Сыр заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 2 часа.

После этого творог можно есть. Приятного аппетита!

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