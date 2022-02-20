Готовим сыр для пиццы из 3 ингредиентов: просто и вкусно
Обычно домашняя пицца более вкусная и сытная. Однако, если у вас нет сыра, то это не проблема, ведь его можно приготовить собственноручно.
Об этом пишет Hebbars Kitchen.
Универсальным продуктом является сыр, ведь его можно добавлять в салаты, пасту и пиццу. Его можно приготовить дома и он не будет содержать химикатов и примесей.
Для приготовления домашнего твердого сыра потребуется:
- 3 литра полного молока;
- пол стакана уксуса;
- 1 столовая ложка соли.
Для начала налейте в кастрюлю 3 литра молока и нагрейте его. Затем выключите огонь и добавьте пол стакана уксуса, перемешивайте ровно 25 секунд, потому что иначе творожная масса может сломаться.
После этого накройте кастрюлю крышкой и оставьте молоко на 20 минут. С помощью дуршлага отцедите творог.
К сывороточной воде добавьте 1 столовую ложку соли и хорошо перемешайте. Нагрейте воду до 80 градусов и выключите огонь. Положите туда сыр и размешайте его 5 раз.
Осторожно отожмите творог, чтобы избавиться от лишней воды. Повторите процесс перемешивания и погружения еще раз 5 раз, пока сыр не станет гладким.
Сыр положите в миску и залейте ледяной водой и оставьте на 2 минуты. Отметим, что так сыр полностью "схватится". Сыр заверните в пищевую пленку и поставьте в холодильник на 2 часа.
После этого творог можно есть. Приятного аппетита!
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