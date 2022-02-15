Из чего приготовить густой плавленый сыр: понадобятся простые ингредиенты
Качественный плавленый сыр сейчас трудно найти на полках магазинов. Приготовить нежный и мягкий плавленый сыр очень легко. Для приготовления лучше использовать домашний творог и молоко, с ним творог получится в разы вкуснее.
Рецептом плавленого сыра поделился популярный шеф-повар Василий Мишлен (vasilymishlen) в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- творог высокой жирности - 600 г;
- молоко высокой жирности - 150 мл;
- яйца - 1 шт;
- сода - 0,5 ч. л;
- соль - 1 ч. л;
- масло сливочное - 30 г.
Способ приготовления:
Сначала в миске смешайте творог, молоко, яйца, соду и соль.
Далее взбейте блендером и поставьте на водяную баню.
Через 2 минут добавьте сливочное масло. Массу постоянно помешивайте венчиком до полного растапливания сыра – примерно 10 минут.
После этого полученную массу перелейте в банку или контейнер и поставьте в холодильник на 24 часа.
Отметим, чем дольше будет стоять сыр в холодильнике, тем гуще будет.
Ранее мы сообщали, как приготовить домашний сыр Филадельфия.
Также мы писали, как проверить качество твердого сыра в микроволновке.