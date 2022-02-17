Готовим брынзу в домашних условиях: нужно 4 ингредиента
Брынза - солоноватый и нежный сыр. Обычно, его добавляют в салаты или выпечку. Такой сыр в магазине стоит немалые деньги, но его можно приготовить в домашних условиях.
Идея приготовления сыра поделились на странице "foody_clubs" в Instagram.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко домашнее;
- уксус 9% - 6 ст. л;
- вода - 6 ст. л;
- соль - по своему вкусу.
Способ приготовления:
Если молоко жирное, то предварительно снимите с него сливки. Отметим, что потом их можно добавлять в кофе.
Молоко доведите до кипения, остудите и снимите сливки.
Затем молоко довести почти до кипения, но не кипятить. Далее влейте уксус с водой и помешивайте.
Сыворотку слейте, а массу переложите на дуршлаг.
Сверху положите плоскую тарелку и груз и оставьте примерно на 20 минут.
Также в сыворотку добавьте соль и оставьте брынзу на 5 часов в соленой сыворотке.
Брынзу можно сохранить в жидкости или просто в пакете.
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