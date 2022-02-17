Готовим брынзу в домашних условиях: нужно 4 ингредиента

Брынза - солоноватый и нежный сыр. Обычно, его добавляют в салаты или выпечку. Такой сыр в магазине стоит немалые деньги, но его можно приготовить в домашних условиях.

Идея приготовления сыра поделились на странице "foody_clubs" в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

молоко домашнее;

уксус 9% - 6 ст. л;

вода - 6 ст. л;

соль - по своему вкусу.

Способ приготовления:

Если молоко жирное, то предварительно снимите с него сливки. Отметим, что потом их можно добавлять в кофе.

Молоко доведите до кипения, остудите и снимите сливки.

Затем молоко довести почти до кипения, но не кипятить. Далее влейте уксус с водой и помешивайте.

Сыворотку слейте, а массу переложите на дуршлаг.

Сверху положите плоскую тарелку и груз и оставьте примерно на 20 минут.

Также в сыворотку добавьте соль и оставьте брынзу на 5 часов в соленой сыворотке.

Брынзу можно сохранить в жидкости или просто в пакете.