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Готовим брынзу в домашних условиях: нужно 4 ингредиента

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Четверг 17 февраля 2022 21:55
Готовим брынзу в домашних условиях: нужно 4 ингредиента Рецепт сыра брынза (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Брынза - солоноватый и нежный сыр. Обычно, его добавляют в салаты или выпечку. Такой сыр в магазине стоит немалые деньги, но его можно приготовить в домашних условиях.

Идея приготовления сыра поделились на странице "foody_clubs" в Instagram.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • молоко домашнее;
  • уксус 9% - 6 ст. л;
  • вода - 6 ст. л;
  • соль - по своему вкусу.

Способ приготовления:

Если молоко жирное, то предварительно снимите с него сливки. Отметим, что потом их можно добавлять в кофе.

Молоко доведите до кипения, остудите и снимите сливки.

Затем молоко довести почти до кипения, но не кипятить. Далее влейте уксус с водой и помешивайте.

Сыворотку слейте, а массу переложите на дуршлаг.

Сверху положите плоскую тарелку и груз и оставьте примерно на 20 минут.

Также в сыворотку добавьте соль и оставьте брынзу на 5 часов в соленой сыворотке.

Брынзу можно сохранить в жидкости или просто в пакете.

Ранее мы сообщали, из чего приготовить густой плавленый сыр.

Также мы писали, как в домашних условиях приготовить сыр Филадельфия.

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