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Готуємо сир для піци з 3 інгредієнтів: просто та смачно

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Неділя 20 лютого 2022 08:01
Готуємо сир для піци з 3 інгредієнтів: просто та смачно Як приготувати сир для піци (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Зазвичай домашня піца більш смачна та ситна. Однак, якщо у вас немає сиру, то це не проблема, адже його можна приготувати власноруч.

Про це пише Hebbars Kitchen.

Універсальним продуктом є сир, адже його можна додавати в салати, пасту та піцу. Його можна приготувати вдома і він не міститиме хімікатів та домішок.

Для приготування домашнього твердого сиру потрібно:

  • 3 літри повного молока;
  • пів склянки оцту;
  • 1 столова ложка солі.

Для початку налийте в каструлю 3 літри молока та нагрійте його. Потім вимкніть вогонь і додайте пів склянки оцту, перемішуйте рівно 25 секунд, бо інакше сирна маса може зламатися.

Після цього накрийте каструлю кришкою і залиште молоко на 20 хвилин. За допомогою друшляка відцідіть сир.

До сироваткової води додайте 1 столову ложку солі й добре перемішайте. Нагрійте воду до 80 градусів та вимкніть вогонь. Покладіть туди сир і розмішайте його 5 разів.

Обережно відтисніть сир, щоб позбутися зайвої води. Повторіть процес перемішування та занурення ще раз 5 разів, поки сир не стане гладким.

Сир покладіть в миску і залийте крижаною водою та залиште на 2 хвилини. Зазначимо, що так сир повністю "схопиться". Сир загорніть в харчову плівку і поставте в холодильник на 2 години.

Після цього сир можна їсти. Смачного!

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