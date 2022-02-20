Готуємо сир для піци з 3 інгредієнтів: просто та смачно

Зазвичай домашня піца більш смачна та ситна. Однак, якщо у вас немає сиру, то це не проблема, адже його можна приготувати власноруч.

Універсальним продуктом є сир, адже його можна додавати в салати, пасту та піцу. Його можна приготувати вдома і він не міститиме хімікатів та домішок.

Для приготування домашнього твердого сиру потрібно:

3 літри повного молока;

пів склянки оцту;

1 столова ложка солі.

Для початку налийте в каструлю 3 літри молока та нагрійте його. Потім вимкніть вогонь і додайте пів склянки оцту, перемішуйте рівно 25 секунд, бо інакше сирна маса може зламатися.

Після цього накрийте каструлю кришкою і залиште молоко на 20 хвилин. За допомогою друшляка відцідіть сир.

До сироваткової води додайте 1 столову ложку солі й добре перемішайте. Нагрійте воду до 80 градусів та вимкніть вогонь. Покладіть туди сир і розмішайте його 5 разів.

Обережно відтисніть сир, щоб позбутися зайвої води. Повторіть процес перемішування та занурення ще раз 5 разів, поки сир не стане гладким.

Сир покладіть в миску і залийте крижаною водою та залиште на 2 хвилини. Зазначимо, що так сир повністю "схопиться". Сир загорніть в харчову плівку і поставте в холодильник на 2 години.

Після цього сир можна їсти. Смачного!