Готовим свиную рульку: получается вкусная и сочная
Фото: Свиная рулька в духовке (pixabay.com)
Приготовить свиную рульку дома - это просто. А на выходе вы получите ароматное и сочное мясо.
Рецептом поделился участник МастерШеф Николай Люлько в Instagram.
Ингредиенты
- Рулька 2 кг
- Соль 100 г
- Вода 2 л
Пошаговый рецепт приготовления
Оставьте рульку на ночь в соляном растворе, предварительно сделав на ней надрезы ножом. Потом обсыпьте специями:
- Копченая паприка 2 ч.л
- Молотый кориандр 2 ч.л
- Черный перец молотый 1 ч.л
- Чеснок сушеный в гранулах 2 ч.л
Если у вас есть гриль - нужно подкоптить рульку, если же нет - не беда. Отправьте мясо на два часа в духовку. Потом обмажьте ее соусом.
- Пиво 6 ст.л
- Мед 2 ст.л
- Горчица 1 ст.л
Приятного аппетита!
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