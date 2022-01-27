Готовим свиную рульку: получается вкусная и сочная

Приготовить свиную рульку дома - это просто. А на выходе вы получите ароматное и сочное мясо.

Ингредиенты

Рулька 2 кг

Соль 100 г

Вода 2 л

Пошаговый рецепт приготовления

Оставьте рульку на ночь в соляном растворе, предварительно сделав на ней надрезы ножом. Потом обсыпьте специями:

Копченая паприка 2 ч.л

Молотый кориандр 2 ч.л

Черный перец молотый 1 ч.л

Чеснок сушеный в гранулах 2 ч.л



Если у вас есть гриль - нужно подкоптить рульку, если же нет - не беда. Отправьте мясо на два часа в духовку. Потом обмажьте ее соусом.

Пиво 6 ст.л

Мед 2 ст.л

Горчица 1 ст.л

Приятного аппетита!