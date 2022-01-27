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Готовим свиную рульку: получается вкусная и сочная

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Четверг 27 января 2022 15:35
Готовим свиную рульку: получается вкусная и сочная Фото: Свиная рулька в духовке (pixabay.com)
Автор: Styler

Приготовить свиную рульку дома - это просто. А на выходе вы получите ароматное и сочное мясо.

Рецептом поделился участник МастерШеф Николай Люлько в Instagram.

Ингредиенты

  • Рулька 2 кг
  • Соль 100 г
  • Вода 2 л

Пошаговый рецепт приготовления

Оставьте рульку на ночь в соляном растворе, предварительно сделав на ней надрезы ножом. Потом обсыпьте специями:

  • Копченая паприка 2 ч.л
  • Молотый кориандр 2 ч.л
  • Черный перец молотый 1 ч.л
  • Чеснок сушеный в гранулах 2 ч.л


Если у вас есть гриль - нужно подкоптить рульку, если же нет - не беда. Отправьте мясо на два часа в духовку. Потом обмажьте ее соусом.

  • Пиво 6 ст.л
  • Мед 2 ст.л
  • Горчица 1 ст.л

Приятного аппетита!

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