Готуємо свинячу рульку: виходить смачна і соковита
Фото: Свиняча рулька в духовці (pixabay.com)
Приготувати свинячу рульку вдома - це просто. А на виході ви отримаєте ароматне і соковите м'ясо.
Рецептом поділився учасник МастерШеф Микола Люлько в Instagram.
Інгредієнти
- Рулька 2 кг
- Сіль 100 г
- Вода 2 л
Покроковий рецепт приготування
Залиште рульку на ніч в соляному розчині, попередньо зробивши на ній надрізи ножем. Потім обсипте спеціями:
- Копчена паприка 2 ч. л
- Мелений коріандр 2 ч. л
- Чорний перець мелений 1 ч. л
- Часник сушений в гранулах 2 ч. л
Якщо у вас є гриль - потрібно підкоптити рульку, якщо ж ні - не біда. Поставте м'ясо на дві години в духовку. Потім змастіть його соусом.
- Пиво 6 ст. л
- Мед 2 ст. л
- Гірчиця 1 ст. л
Смачного!
Читайте також, шеф-кухар дав рецепт маринованих огірків за 10 хвилин.