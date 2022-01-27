Готуємо свинячу рульку: виходить смачна і соковита

Приготувати свинячу рульку вдома - це просто. А на виході ви отримаєте ароматне і соковите м'ясо.

Інгредієнти

Рулька 2 кг

Сіль 100 г

Вода 2 л

Покроковий рецепт приготування

Залиште рульку на ніч в соляному розчині, попередньо зробивши на ній надрізи ножем. Потім обсипте спеціями:

Копчена паприка 2 ч. л

Мелений коріандр 2 ч. л

Чорний перець мелений 1 ч. л

Часник сушений в гранулах 2 ч. л



Якщо у вас є гриль - потрібно підкоптити рульку, якщо ж ні - не біда. Поставте м'ясо на дві години в духовку. Потім змастіть його соусом.

Пиво 6 ст. л

Мед 2 ст. л

Гірчиця 1 ст. л

Смачного!