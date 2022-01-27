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Готуємо свинячу рульку: виходить смачна і соковита

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Четвер 27 січня 2022 15:35
Готуємо свинячу рульку: виходить смачна і соковита Фото: Свиняча рулька в духовці (pixabay.com)
Автор: Styler

Приготувати свинячу рульку вдома - це просто. А на виході ви отримаєте ароматне і соковите м'ясо.

Рецептом поділився учасник МастерШеф Микола Люлько в Instagram.

Інгредієнти

  • Рулька 2 кг
  • Сіль 100 г
  • Вода 2 л

Покроковий рецепт приготування

Залиште рульку на ніч в соляному розчині, попередньо зробивши на ній надрізи ножем. Потім обсипте спеціями:

  • Копчена паприка 2 ч. л
  • Мелений коріандр 2 ч. л
  • Чорний перець мелений 1 ч. л
  • Часник сушений в гранулах 2 ч. л


Якщо у вас є гриль - потрібно підкоптити рульку, якщо ж ні - не біда. Поставте м'ясо на дві години в духовку. Потім змастіть його соусом.

  • Пиво 6 ст. л
  • Мед 2 ст. л
  • Гірчиця 1 ст. л

Смачного!

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