Готовим суп из самого полезного зимнего овоща: его нужно есть всем

Зимой организм человека нуждается во многих витаминах. Поэтому эксперты говорят есть много сезонных овощей, фруктов и овощей. К тому же одними из самых полезных зимних овощей является свекла и приготовить ее можно по-разному.

Блогер Инна Левенец поделилась в Instagram рецептом полезного супа из свеклы, который поразит своим вкусом.