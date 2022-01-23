Готовим суп из самого полезного зимнего овоща: его нужно есть всем
Зимой организм человека нуждается во многих витаминах. Поэтому эксперты говорят есть много сезонных овощей, фруктов и овощей. К тому же одними из самых полезных зимних овощей является свекла и приготовить ее можно по-разному.
Блогер Инна Левенец поделилась в Instagram рецептом полезного супа из свеклы, который поразит своим вкусом.
Так, для приготовления возьмите следующие ингредиенты:
- свекла - 2 шт;
- лук - 1 шт;
- чеснок - 2 зуб;
- тертый имбирь - 2 ч. л;
- яблочный уксус - 3 ст. л;
- воды или овощного бульона - 6 стаканов;
- тыквенные семечки - 50 г;
- черный перец - 1 ч. л;
- молотый кориандр - 1 ч. л;
- арахисовая паста - 2 ст. л;
- кокосовое молоко - 200 мл;
- сок лайма - 2 ст. л;
- соль;
- оливковое масло;
- петрушка.
Способ приготовления:
Сначала нарежьте лук мелким кубиком. Далее в сотейник налейте оливковое масло и обжарьте лук до золотистости.
После этого свеклу помойте, почистите, нарежьте и добавьте к луку.
Влейте воду/бульон, добавьте яблочный уксус, кориандр, соль, черный перец, измельченный чеснок и имбирь. Доведите до кипения.
Уменьшите огонь и варите суп до готовности свеклы, пока он не станет мягким.
Затем снимите суп с огня и добавьте арахисовую пасту, тыквенные семечки, кокосовое молоко и сок лайма.
Всю эту смесь перебейте блендером.
Крем-суп из свеклы (instagram.com/inna_levenets)
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