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Готуємо суп із найкориснішого зимового овоча: здивує смаком

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Неділя 23 січня 2022 07:33
Готуємо суп із найкориснішого зимового овоча: здивує смаком Як приготувати найкорисніший суп (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Взимку організм людини потребує багато вітамінів. Тому експерти кажуть їсти багато сезонних овочів, фруктів та овочів. До того ж одними з найкорисніших зимових овочів є буряк та приготувати його можна по різному.

Блогерка Інна Левенець поділилася в Instagram рецептом корисного супу з буряка, який вразить своїм смаком.

Так, для приготування візьміть наступні інгредієнти:

  • буряк - 2 шт;
  • цибуля - 1 шт;
  • часник - 2 зуб;
  • тертий імбир - 2 ч. л;
  • яблучний оцет - 3 ст. л;
  • води або овочевого бульйону - 6 склянок;
  • гарбузове насіння - 50 г;
  • чорний перець - 1 ч. л;
  • мелений коріандр - 1 ч. л;
  • арахісова паста - 2 ст. л;
  • кокосове молоко - 200 мл;
  • сік лайма - 2 ст. л;
  • сіль;
  • оливкова олія;
  • петрушка.

Спосіб приготування:

Спочатку наріжте цибулю дрібним кубиком. Далі у сотейник налийте оливкову олію та обсмажте цибулю до золотистості.

Після цього буряк помийте, почистіть, наріжте та додайте до цибулі.

Влийте воду/бульйон, додайте яблучний оцет, зіру, коріандр, сіль, чорний перець, подрібнений часник та імбир. Доведіть до кипіння.

Зменшіть вогонь й варіть суп до готовності буряка, поки він не стане м'яким.

Потім зніміть суп з вогню та додайте арахісову пасту, гарбузове насіння, кокосове молоко та сік лайма.

Всю цю суміш перебийте блендером.

Готуємо суп із найкориснішого зимового овоча: здивує смаком

Крем-суп з буряка (instagram.com/inna_levenets)

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