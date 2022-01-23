Готуємо суп із найкориснішого зимового овоча: здивує смаком

Взимку організм людини потребує багато вітамінів. Тому експерти кажуть їсти багато сезонних овочів, фруктів та овочів. До того ж одними з найкорисніших зимових овочів є буряк та приготувати його можна по різному.

Блогерка Інна Левенець поділилася в Instagram рецептом корисного супу з буряка, який вразить своїм смаком.