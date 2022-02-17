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Готуємо скумбрію "як консерви" вдома: візьміть рибу і трохи спецій

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Четвер 17 лютого 2022 10:07
Готуємо скумбрію "як консерви" вдома: візьміть рибу і трохи спецій Скріншот: як приготувати скумбрію "як консерви" вдома
Автор: Світлана Мащенко

Смачну і ніжну скумбрію, яка буде нагадувати консерви за смаком і консистенцією, як виявилося, дуже просто приготувати. Для цього потрібно взяти трохи спецій, і запастися терпінням, щоб протомити рибку на вогні як слід.

Рецептом поділилася знаменита блогерка Alina FooDee.

Інгредієнти на 2 великі риби (1,2 кг нечищеної):

  • Сіль - 1 ч. л.
  • Цукор - 1 ч. л.
  • Вода - 200 г
  • Лавровий лист - 1 шт.
  • Коріандр - 1/3 ч. л.
  • Запашний перець -3-5 горошин
  • Чорний перець - 7-10 горошин
  • Рослинна олія без запаху - 70 г

Готуємо скумбрію &quot;як консерви&quot; вдома: візьміть рибу і трохи спецій

Скріншот: ось такою буде наша готова рибка

Покрокове приготування риби

Видаліть голову, плавники, нутрощі. Добре промийте скумбрію, обов'язково видаліть чорну плівку всередині. Наріжте рибу на порційні шматочки. Викладіть шматочки в каструлю.

Додайте спеції: запашний перець, чорний перець, коріандр, лавровий лист, сіль і цукор. Влийте воду і рослинну олію.

Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і млоїть рибу на маленькому вогні 2,5 години. Зніміть каструлю з плити і дайте повністю охолонути.

Раніше блогер також розповіла, як приготувати неймовірно смачний паштет зі скумбрії.

Також кулінар розповіла, як приготувати найсмачніше тісто для пельменів.

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