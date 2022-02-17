Готуємо скумбрію "як консерви" вдома: візьміть рибу і трохи спецій

Скріншот: як приготувати скумбрію "як консерви" вдома

Смачну і ніжну скумбрію, яка буде нагадувати консерви за смаком і консистенцією, як виявилося, дуже просто приготувати. Для цього потрібно взяти трохи спецій, і запастися терпінням, щоб протомити рибку на вогні як слід.

Рецептом поділилася знаменита блогерка Alina FooDee.