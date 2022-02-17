Готуємо скумбрію "як консерви" вдома: візьміть рибу і трохи спецій
Смачну і ніжну скумбрію, яка буде нагадувати консерви за смаком і консистенцією, як виявилося, дуже просто приготувати. Для цього потрібно взяти трохи спецій, і запастися терпінням, щоб протомити рибку на вогні як слід.
Рецептом поділилася знаменита блогерка Alina FooDee.
Інгредієнти на 2 великі риби (1,2 кг нечищеної):
- Сіль - 1 ч. л.
- Цукор - 1 ч. л.
- Вода - 200 г
- Лавровий лист - 1 шт.
- Коріандр - 1/3 ч. л.
- Запашний перець -3-5 горошин
- Чорний перець - 7-10 горошин
- Рослинна олія без запаху - 70 г
Скріншот: ось такою буде наша готова рибка
Покрокове приготування риби
Видаліть голову, плавники, нутрощі. Добре промийте скумбрію, обов'язково видаліть чорну плівку всередині. Наріжте рибу на порційні шматочки. Викладіть шматочки в каструлю.
Додайте спеції: запашний перець, чорний перець, коріандр, лавровий лист, сіль і цукор. Влийте воду і рослинну олію.
Поставте каструлю на вогонь, доведіть до кипіння, зменшіть вогонь і млоїть рибу на маленькому вогні 2,5 години. Зніміть каструлю з плити і дайте повністю охолонути.
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