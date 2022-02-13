Тесто для пельменей, которое никогда не разваливается: секрет очень простой

Тесто для домашних пельменей - один из "камней преткновения", который отпугивает кулинаров от их лепки на своей кухне. Тут могут возникнуть две проблемы: тесто будет нежным, но развалится при варке, или же тугим, красивым, но "резиновым" и невкусным. Однако секрет идеального теста прост.

Мы будем готовить заварное тесто с растительным маслом - нашим секретным компонентом.

Ингредиенты для теста:

Мука пшеничная просеянная - 500 г (3 стакана 250 мл + 1 ст. л.)

Вода горячая 70-75 градусов - 250 мл

Яйцо - 1 шт. (небольшое)

Соль - 1 ч. л. без горки

Растительное масло - 25 г (3 ст. л.)

Начинка для пельменей:

Фарш - 550 гр (говядина + свинина)

Лук - 200 г

Сало - 30 г (по желанию, если мясо постное)

Вода - 70-80 г (смотрите по консистенции фарша)

Соль - 1 ч. л. без горки

Черный перец - по вкусу

Пошаговое приготовление пельменей

В муку добавьте соль, яйцо и растительное масло. Перемешайте. Сдвиньте яйцо немного к краю миски, чтобы оно не сварилось. Залейте муку горячей водой, замесите тесто сначала ложкой, а потом рукой. Если видите небольшие вкрапления сварившегося желтка - ничего страшного, они разойдутся при дальнейшем вымешивании теста.

Вымешивайте тесто 7 минут до полной однородности. Тесто не будет липнуть ни к рукам, ни к поверхности, поэтому дополнительно муку можно не добавлять. Накройте тесто полотенцем и дайте ему отдохнуть 20-30 минут.

Подготовьте начинку, перемолов мясо, сало, лук. Посолите, поперчите и добавьте воду.

Возьмите часть теста весом 120 г, раскатайте ее по размеру пельменницы, хорошо посыпьте мукой ту сторону теста, которую будете выкладывать на пельменницу, чтобы готовые пельмени хорошо отходили от нее.

Выложите фарш в ячейки. Смотрите, чтобы фарш не попадал на тесто вокруг ячеек, так пельмени хорошо слепятся.

Раскатайте часть теста весом 80 г, накройте пельменницу, прокатайте хорошо скалкой. Остатки теста положите под полотенце, чтобы они не заветривались, их можно использовать повторно.

Готовые пельмени отваривайте в подсоленной воде с лавровым листом, горошинами черного перца и луком. Отваривайте 3 минуты после того, как они всплывут. Подавайте со сливочным маслом.

Из этого количества получается 5 пельменниц или 185 пельменей. Готовые пельмени можна выложить на посыпанную мукой поверхность и заморозить.