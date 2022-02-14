Готовим паштет из скумбрии: самый простой рецепт ресторанного рыбного рийета

Коллаж РБК-Украина: Как приготовить рийет из скумбрии

Рийет - разновидность паштета, в котором все компоненты измельчены крупно, с сохранением текстуры. Это блюдо произошло из Франции, и изначально его готовили из свинины. Позже появились разновидности из другого мяса или рыбы.

Как приготовить изысканный ресторанный рийет - паштет из скумбрии, рассказала блогер Alina FooDee.