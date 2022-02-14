Готовим паштет из скумбрии: самый простой рецепт ресторанного рыбного рийета
Рийет - разновидность паштета, в котором все компоненты измельчены крупно, с сохранением текстуры. Это блюдо произошло из Франции, и изначально его готовили из свинины. Позже появились разновидности из другого мяса или рыбы.
Как приготовить изысканный ресторанный рийет - паштет из скумбрии, рассказала блогер Alina FooDee.
Ингредиенты для рийета:
- Скумбрия свежемороженая - 1 шт. (вес целой рыбы около 500 г)
- Морковь - 1 шт.
- Лук - 1 шт. + 0,5 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Лавровый лист - 1 шт.
- Перец горошком и душистый перец - по 3 шт.
- Горчица - 1-2 ч. л.
- Сливочный сыр или сметана 20% - 100 г
Скриншот: Вот таким будет наш паштет по текстуре
Пошаговое приготовление паштета
Рыбу очистите от внутренностей, отрежьте голову и хвост. В кастрюлю положите рыбу, лук, разрезанный на четвертинки, морковь, специи, залейте водой, посолите, проварите 5 минут.
Выключите огонь и дайте постоять еще 15 минут. Удалите из рыбы кости, измельчите ее вилкой.
Добавьте сливочный сыр (сметану), горчицу и очень мелко нарезанный лук (0,5 шт.).
Перемешайте, посолите по вкусу, дайте настояться в холодильнике 1 час.
Очень вкусно рийет из скумбрии подавать с тостами и огурцом - свежим или маринованным.
Ранее шеф-повар также рассказал про запрещенные добавки в котлеты, которые многие почему-то продолжают использовать.
Также кулинар рассказала, как приготовить самое вкусное тесто для пельменей.