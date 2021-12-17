Готовим салат "Робин-Бобин", который называют братом "Оливье": быстро и очень вкусно!

Салат с необычным названием "Робин-Бобин" можно назвать братом "Оливье", но с более пикантным вкусом. Готовится он очень быстро, а ингредиенты по-максимуму простые и доступные.

Альтернативным рецептом салата поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты: Ветчина или варено-копченое мясо - 250 г

Фасоль консервированная - 200 г (1 стандартная банка; вес без жидкости)

Горошек консервированный - 250 г (1 стандартная банка; вес без жидкости)

Лук - 1 шт. (1 ст.л. 6% уксуса, 2 ст. л. воды, 1 ч. л. сахара для маринования лука)

Маринованный огурец - 150 г

Яйцо вареное - 3 шт.

Арахис соленый - 50 г

Майонез по вкусу Скриншот: так будет выглядеть наш салат Пошаговое приготовление салата Нарезаем лук мелким кубиком, добавляем уксус, сахар и воду. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10-15 минут. После этого сливаем жидкость, по желанию можно промыть лук холодной водой. Мясо или ветчину нарезаем кубиком. Вареное яйцо натираем на терке. В миске смешиваем ветчину, горошек, фасоль, лук, маринованный огурец, арахис и маринованный лук. Добавляем майонез по вкусу и перемешиваем. В разъемное кольцо выкладываем салат, немного утрамбовываем. Сверху выкладываем натертые на терку яйца. Можно посолить яйца по вкусу.