Готовим салат "Робин-Бобин", который называют братом "Оливье": быстро и очень вкусно!
Салат с необычным названием "Робин-Бобин" можно назвать братом "Оливье", но с более пикантным вкусом. Готовится он очень быстро, а ингредиенты по-максимуму простые и доступные.
Альтернативным рецептом салата поделилась популярный фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Ветчина или варено-копченое мясо - 250 г
- Фасоль консервированная - 200 г (1 стандартная банка; вес без жидкости)
- Горошек консервированный - 250 г (1 стандартная банка; вес без жидкости)
- Лук - 1 шт. (1 ст.л. 6% уксуса, 2 ст. л. воды, 1 ч. л. сахара для маринования лука)
- Маринованный огурец - 150 г
- Яйцо вареное - 3 шт.
- Арахис соленый - 50 г
- Майонез по вкусу
Скриншот: так будет выглядеть наш салат
Пошаговое приготовление салата
Нарезаем лук мелким кубиком, добавляем уксус, сахар и воду. Перемешиваем и оставляем мариноваться на 10-15 минут.
После этого сливаем жидкость, по желанию можно промыть лук холодной водой.
Мясо или ветчину нарезаем кубиком. Вареное яйцо натираем на терке.
В миске смешиваем ветчину, горошек, фасоль, лук, маринованный огурец, арахис и маринованный лук.
Добавляем майонез по вкусу и перемешиваем.
В разъемное кольцо выкладываем салат, немного утрамбовываем. Сверху выкладываем натертые на терку яйца. Можно посолить яйца по вкусу.
Ранее мы также писали, как приготовить салат "Буковина", который считают серьезным конкурентом салата "Оливье".
Также появился рецепт из кулинарной книги наших бабушек, в котором рассказали, как сделать заливную рыбу вкусной.