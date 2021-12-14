Вкусная заливная рыба по старинному и очень простому рецепту: больше не "гадость"!

Коллаж РБК-Украина: Заливная рыба на Новый год по старинному рецепту

Заливная рыба - несправедливо обиженное блюдо с давней историей. Она уже многие годы ассоциируется в крылатой фразой "Какая гадость эта ваша заливная рыба..." из новогоднего фильма "Ирония судьбы". Но с рыбой так нельзя. Во-первых, это красиво, во-вторых - вкусно, а, в-третьих, по утверждению доктора Комаровского, рыбу нужно есть всем по 2-4 порции в неделю (это 280-560 граммов).

Попробуем реабилитировать в материале Styler это блюдо рецептом заливного судака из "Книги о вкусной и здоровой пище" 1964 года.