Готуємо салат "Робін-Бобін", який називають братом "Олів'є": швидко і дуже смачно!

Салат з незвичайною назвою "Робін-Бобін" можна назвати братом "Олів'є", але з більш пікантним смаком. Готується він дуже швидко, а інгредієнти по-максимуму прості і доступні.

Альтернативним рецептом салату поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти: Шинка або варено-копчене м'ясо - 250 г

Квасоля консервована - 200 г (1 стандартна банка; вага без рідини)

Горошок консервований - 250 г (1 стандартна банка; вага без рідини)

Цибуля - 1 шт. (1 ст. л. 6% оцту, 2 ст. л. води, 1 ч. л. цукру для маринування цибулі)

Маринований огірок - 150 г

Яйце варене - 3 шт.

Арахіс солоний - 50 г

Майонез за смаком Скріншот: так буде виглядати наш салат Покрокове приготування салату Нарізаємо цибулю дрібним кубиком, додаємо оцет, цукор і воду. Перемішуємо і залишаємо маринуватися на 10-15 хвилин. Після цього зливаємо рідину, за бажанням можна промити цибулю холодною водою. М'ясо або шинку нарізаємо кубиком. Варене яйце натираємо на тертці. У мисці змішуємо шинку, горошок, квасолю, цибулю, маринований огірок, арахіс і мариновану цибулю. Додаємо майонез за смаком і перемішуємо. У роз'ємне кільце викладаємо салат, трохи утрамбовуємо. Зверху викладаємо натерті на тертку яйця. Можна посолити яйця за смаком.