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Готуємо салат "Робін-Бобін", який називають братом "Олів'є": швидко і дуже смачно!

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П'ятниця 17 грудня 2021 11:55
Готуємо салат "Робін-Бобін", який називають братом "Олів'є": швидко і дуже смачно! Колаж РБК-Україна: Готуємо салат "Робін-Бобін", який називають братом "Олів'є"
Автор: Світлана Мащенко

Салат з незвичайною назвою "Робін-Бобін" можна назвати братом "Олів'є", але з більш пікантним смаком. Готується він дуже швидко, а інгредієнти по-максимуму прості і доступні.

Альтернативним рецептом салату поділилася популярний фуд-блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Шинка або варено-копчене м'ясо - 250 г
  • Квасоля консервована - 200 г (1 стандартна банка; вага без рідини)
  • Горошок консервований - 250 г (1 стандартна банка; вага без рідини)
  • Цибуля - 1 шт. (1 ст. л. 6% оцту, 2 ст. л. води, 1 ч. л. цукру для маринування цибулі)
  • Маринований огірок - 150 г
  • Яйце варене - 3 шт.
  • Арахіс солоний - 50 г
  • Майонез за смаком

Готуємо салат &quot;Робін-Бобін&quot;, який називають братом &quot;Олів'є&quot;: швидко і дуже смачно!

Скріншот: так буде виглядати наш салат

Покрокове приготування салату

Нарізаємо цибулю дрібним кубиком, додаємо оцет, цукор і воду. Перемішуємо і залишаємо маринуватися на 10-15 хвилин.

Після цього зливаємо рідину, за бажанням можна промити цибулю холодною водою.

М'ясо або шинку нарізаємо кубиком. Варене яйце натираємо на тертці.

У мисці змішуємо шинку, горошок, квасолю, цибулю, маринований огірок, арахіс і мариновану цибулю.

Додаємо майонез за смаком і перемішуємо.

У роз'ємне кільце викладаємо салат, трохи утрамбовуємо. Зверху викладаємо натерті на тертку яйця. Можна посолити яйця за смаком.

Раніше ми також писали, як приготувати салат "Буковина", який вважають серйозним конкурентом салату "Олів'є".

Також з'явився рецепт з кулінарної книги наших бабусь, в якому розповіли, як зробити заливну рибу смачною.

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