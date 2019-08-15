Похолодает еще больше: в каких областях Украины будет осенняя погода

Погода в Украине 16 августа (фото: РБК-Украина)

Погода в Украине вновь расстроит жителей некоторых областей

Погода в Украине в пятницу, 16 августа, принесет еще большее похолодание в некоторые области, а грозовая стихия переместится с Запада в другие регионы страны. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Так, в западных областях, в большей части Центра и Юга завтра ожидается переменная облачность, но осадки не предвидятся. Атмосферный фронт перенесется на часть восточных и северные области Украины, затронет и некоторые области Юга и Центра.

В Черниговской области ожидаются довольно сильные дожди, в Киевской - будет моросить. А в Донецкой, Полтавской, Запорожской областях и в Крыму вероятны грозы.

Погода в Украине 16 августа (фото: РБК-Украина)

Относительно температуры, то на Западе она повысится на пару градусов, сравнительно с сегодняшним днем - от +20 до +24 тепла, хотя ближайшей ночью очень свежо - от +10 до +12. В остальных регионах показатели наоборот снизятся - холоднее всего будет на Киевщине (+19... +21) и Черниговщине (21... +23).

Ощутимо спадет жара в Черкасской и Кировоградской областях - от +23 до +25 градусов.

На остальной территории также ожидается снижение температуры на несколько градусов - будет от +26 до +30 выше нуля.

В Киеве в последний рабочий день недели похолодает еще больше. Сегодняшние +24... +26 превратятся в +19... +21. Будет моросить дождь. Ближайшей ночью от +13 до +15 градусов.

Погода в Украине 16 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что на Японию обрушился тайфун "Корса". Ветер скоростью 35 метров в секунду переворачивает движущиеся автомобили, а о побережье бьются шестиметровые волны. В сети публикуют шокирующие видео стихийного бедствия.

Напомним, недавно сосед спас от гибели молодую семью во время схода селя в селе в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Также мы публиковали видео чудесного спасения мужчины, который увернулся от падающего дерева во время урагана в Киеве.