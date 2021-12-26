Готовим нежный десерт за 5 минут из ингредиентов, которые точно найдутся в холодильнике

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

молоко - 500 мл;

сахар - 60 г;

кукурузный крахмал - 60 г;

малина замороженная (можно другую ягоду или варенье) - 3 ст. л;

кокосовая стружка.

Способ приготовления:

Сначала в кастрюлю нужно налить молоко, сахар, крахмал и поставить на огонь.

Далее, когда закипит, то нужно убавить огонь и постоянно помешивать до образования пузырьков. После этого снимите с плиты и добавьте ягоды.

Перемешайте, выложите в форму, и отправить в холодильник до полного застывания.

После разрежьте на квадратики и обваляйте в кокосовой стружке.