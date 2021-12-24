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Этот легкий новогодний десерт с фруктами понравится всем: готовится всего 10 минут

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Пятница 24 декабря 2021 20:26
Этот легкий новогодний десерт с фруктами понравится всем: готовится всего 10 минут Рецепт оригинального десерта на Новый год (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый год все хозяйки на новогодний стол хотят приготовить какие-то вкусные и оригинальные блюда. В частности, замечательным десертом станет фруктовый рулет из печенья. На приготовление вы потратите всего 10 минут.

Рецептом поделился фудблогер на своей странице "_pokushaem" в Instagram.

Так, такой рулет с фруктами станет настоящим украшением праздничного стола.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • Печенье - 300 г;
  • Бананы - 2 шт.;
  • Творог - 250 г;
  • Сметана - 2 ст. л;
  • Сгущенное молоко - 2 ст. л;
  • Клубника - 5-6 шт;
  • Киви - 2 шт;
  • Мандарин - 4 шт.

Способ приготовления:

Сначала печенье нужно перебить в блендере до однородности и пересыпать в миску. После этого порежьте бананы и перебейте в блендере до состояния жидкой сметаны.

Перелейте эту смесь в печенье и хорошо перемешайте, руками замесите тесто.

Для приготовления крема, переложите в блендер творог, сгущенное молоко и хорошо перебейте.

Раскатайте тесто, смажьте кремом и присыпьте сверху порезанными фруктами. Далее осторожно сверните рулет и положите в холодильник на 1 час.

Этот легкий новогодний десерт с фруктами понравится всем: готовится всего 10 минут

Рецепт фруктового рулета с печенья (скрин с видео)

Такой десерт будет замечательным дополнением к чаю, какао или кофе.

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