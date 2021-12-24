Этот легкий новогодний десерт с фруктами понравится всем: готовится всего 10 минут
Каждый год все хозяйки на новогодний стол хотят приготовить какие-то вкусные и оригинальные блюда. В частности, замечательным десертом станет фруктовый рулет из печенья. На приготовление вы потратите всего 10 минут.
Рецептом поделился фудблогер на своей странице "_pokushaem" в Instagram.
Так, такой рулет с фруктами станет настоящим украшением праздничного стола.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- Печенье - 300 г;
- Бананы - 2 шт.;
- Творог - 250 г;
- Сметана - 2 ст. л;
- Сгущенное молоко - 2 ст. л;
- Клубника - 5-6 шт;
- Киви - 2 шт;
- Мандарин - 4 шт.
Способ приготовления:
Сначала печенье нужно перебить в блендере до однородности и пересыпать в миску. После этого порежьте бананы и перебейте в блендере до состояния жидкой сметаны.
Перелейте эту смесь в печенье и хорошо перемешайте, руками замесите тесто.
Для приготовления крема, переложите в блендер творог, сгущенное молоко и хорошо перебейте.
Раскатайте тесто, смажьте кремом и присыпьте сверху порезанными фруктами. Далее осторожно сверните рулет и положите в холодильник на 1 час.
Рецепт фруктового рулета с печенья (скрин с видео)
Такой десерт будет замечательным дополнением к чаю, какао или кофе.
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