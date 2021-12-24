Этот легкий новогодний десерт с фруктами понравится всем: готовится всего 10 минут

Каждый год все хозяйки на новогодний стол хотят приготовить какие-то вкусные и оригинальные блюда. В частности, замечательным десертом станет фруктовый рулет из печенья. На приготовление вы потратите всего 10 минут.

Рецептом поделился фудблогер на своей странице "_pokushaem" в Instagram .

Так, такой рулет с фруктами станет настоящим украшением праздничного стола.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

Печенье - 300 г;

Бананы - 2 шт.;

Творог - 250 г;

Сметана - 2 ст. л;

Сгущенное молоко - 2 ст. л;

Клубника - 5-6 шт;

Киви - 2 шт;

Мандарин - 4 шт.

Способ приготовления:

Сначала печенье нужно перебить в блендере до однородности и пересыпать в миску. После этого порежьте бананы и перебейте в блендере до состояния жидкой сметаны.

Перелейте эту смесь в печенье и хорошо перемешайте, руками замесите тесто.

Для приготовления крема, переложите в блендер творог, сгущенное молоко и хорошо перебейте.

Раскатайте тесто, смажьте кремом и присыпьте сверху порезанными фруктами. Далее осторожно сверните рулет и положите в холодильник на 1 час.

Рецепт фруктового рулета с печенья (скрин с видео)

Такой десерт будет замечательным дополнением к чаю, какао или кофе.