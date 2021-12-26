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Ніжний десерт за 5 хвилин з інгредієнтів, які точно знайдуться у холодильнику

Автор: Тетяна Самарук

У зимові засніжені вечори часто хочеться чогось солодкого. Такий молочний десерт стане справжньою знахідкою. Цікаво, що в його складі всього 5 інгредієнтів, які майже завжди є вдома у кожного.

Рецептом вишуканої пана-коти поділилися "komashchuk_ksu" в Instagram.

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

  • молоко - 500 мл;
  • цукор - 60 г;
  • кукурудзяний крохмаль - 60 г;
  • малина заморожена (можна іншу ягоду або варення) - 3 ст. л;
  • кокосова стружка.

Спосіб приготування:

Спочатку в каструлю потрібно налити молоко, цукор, крохмаль та поставити на вогонь.

Далі, коли закипить, то потрібно зменшити вогонь і постійно помішувати до утворення бульбашок. Після цього зніміть з плити й додайте ягоди.

Перемішайте, викладіть у форму, та відправити в холодильник до повного застигання.

Після розріжте на квадратики та обваляйте в кокосовій стружці.

Раніше ми повідомляли, що цей новорічний десерт із фруктами сподобається усім.

Також ми писали, як приготувати домашні цукерки "Труфель".

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