Ніжний десерт за 5 хвилин з інгредієнтів, які точно знайдуться у холодильнику

Для приготування знадобляться наступні інгредієнти:

молоко - 500 мл;

цукор - 60 г;

кукурудзяний крохмаль - 60 г;

малина заморожена (можна іншу ягоду або варення) - 3 ст. л;

кокосова стружка.

Спосіб приготування:

Спочатку в каструлю потрібно налити молоко, цукор, крохмаль та поставити на вогонь.

Далі, коли закипить, то потрібно зменшити вогонь і постійно помішувати до утворення бульбашок. Після цього зніміть з плити й додайте ягоди.

Перемішайте, викладіть у форму, та відправити в холодильник до повного застигання.

Після розріжте на квадратики та обваляйте в кокосовій стружці.