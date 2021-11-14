Готовим настоящий крымскотатарский мясной пирог кобете: просто и невероятно вкусно!

Для начала нам понадобится нож, кухонная доска, три миски, пищевая пленка, ложка, скалка, духовой шкаф, а также круглая форма круглая для запекания диаметром 24 см.

Ингредиенты для нашего пирога

Для теста:

Мука пшеничная высшего сорта просеянная - 300 г

масло сливочное - 200 г

Яйцо куриное - 1 шт.

соль - 5 г

уксус винный - 20 г

вода холодная - 80 г

Для мясной начинки:

говядина - 400 г

масло сливочное - 50 г

Картофель - 500 г

лук - 400 г

зелень кинзы - 50 г

бульон - 100 г

соль - 3 г

черный перец - 2 г

красный перец - 1 г

зира - 2 г

Фото: так должен выглядеть наш готовый пирог (yizhakultura.com)

Пошаговое приготовление кобете

Для приготовления теста в муку добавьте нарезанное холодное масло и перетрите в крошку, добавьте яйцо, смешанное с уксусом, водой и солью. Быстро замесите тесто.

Разделите на две части - 2/3 и 1/3, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.

Тем временем мясо и лук нарежьте мелкими кубиками, перемешайте и добавьте сливочное масло, соль, перец, зиру, зелень и холодный бульон.

Отдельно тонкими пластинками нарежьте картофель.

Возьмите 2/3 теста и тонко раскатайте, положите в форму диаметром 24 см.

Первым слоем в форму с тестом выложите половину тонко нарезанного картофеля и присыпьте солью.

Вторым слоем - мясо со специями и накройте остальными нарезанного картофеля.

Затем надо раскатать оставшееся тесто (верхний слой пирога) и накрыть им форму. Крепко соедините пальцами нижний и верхний слои теста.

Смажьте тесто яйцом, перемешанным с бульоном и поставьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать пирог надо 50 минут при температуре 180 градусов.

Подают кобете горячим.