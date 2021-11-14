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Готовим настоящий крымскотатарский мясной пирог кобете: просто и невероятно вкусно!

Автор: Светлана Мащенко

Мясной пирог кобете считается традиционным крымскотатарским блюдом, которое готовят на важные календарные и семейные праздники, такие как свадьба или же Новый год. Собственно, основными ингредиентами блюда являются мясо, картофель, и конечно же традиционные приправы - все это запеченное в тесте.

Рецептом пирога поделился шеф-повар Денис Крамаренко на сайте Їzhakultura.

Для начала нам понадобится нож, кухонная доска, три миски, пищевая пленка, ложка, скалка, духовой шкаф, а также круглая форма круглая для запекания диаметром 24 см.

Ингредиенты для нашего пирога

Для теста:

  • Мука пшеничная высшего сорта просеянная - 300 г
  • масло сливочное - 200 г
  • Яйцо куриное - 1 шт.
  • соль - 5 г
  • уксус винный - 20 г
  • вода холодная - 80 г

Для мясной начинки:

  • говядина - 400 г
  • масло сливочное - 50 г
  • Картофель - 500 г
  • лук - 400 г
  • зелень кинзы - 50 г
  • бульон - 100 г
  • соль - 3 г
  • черный перец - 2 г
  • красный перец - 1 г
  • зира - 2 г

Фото: так должен выглядеть наш готовый пирог (yizhakultura.com)

Пошаговое приготовление кобете

Для приготовления теста в муку добавьте нарезанное холодное масло и перетрите в крошку, добавьте яйцо, смешанное с уксусом, водой и солью. Быстро замесите тесто.

Разделите на две части - 2/3 и 1/3, заверните в пищевую пленку и положите в холодильник на 1 час.

Тем временем мясо и лук нарежьте мелкими кубиками, перемешайте и добавьте сливочное масло, соль, перец, зиру, зелень и холодный бульон.

Отдельно тонкими пластинками нарежьте картофель.

Возьмите 2/3 теста и тонко раскатайте, положите в форму диаметром 24 см.

Первым слоем в форму с тестом выложите половину тонко нарезанного картофеля и присыпьте солью.

Вторым слоем - мясо со специями и накройте остальными нарезанного картофеля.

Затем надо раскатать оставшееся тесто (верхний слой пирога) и накрыть им форму. Крепко соедините пальцами нижний и верхний слои теста.

Смажьте тесто яйцом, перемешанным с бульоном и поставьте в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Выпекать пирог надо 50 минут при температуре 180 градусов.

Подают кобете горячим.

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