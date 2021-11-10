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Готовим идеальную квашеную капусту: сколько соли добавить, чтобы она не портилась и не горчила

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Среда 10 ноября 2021 12:45
Готовим идеальную квашеную капусту: сколько соли добавить, чтобы она не портилась и не горчила Фото: Как приготовить идеальную квашеную капусту (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Квашеная капуста - любимая многими украинцами осенняя заготовка, которую подают к мясным, рыбным, овощным блюдам. Ферментированный овощ не только приятно порадует ваши вкусовые рецепторы, но и принесет пользу. Но как приготовить идеальную квашеную капусту, которая будет долго храниться, и не будет со временем горчить?

Об этом пишет Showbiz.today.

Главное правило - пропорции

Соль - естественный консервант, который поможет продукту дольше сохраниться. Но тут важно не перестараться, а малое количество соли - может нашу капусту испортить.

Соотношение соли к овощам должно составлять примерно 2,5-3% к массе.

Для малосольной капусты возьмите минимальное количество соли, для более соленой - максимальное.

Воспользуйтесь подручными средствами, чтобы отмерить соль

Для того, чтобы посолить 1 кг нашинкованной капусты, нам понадобится 25-30 г соли.

Если весов у вас нет, запомните, что столовая ложка без горки - 25 г, с горкой - 30 г.

Для большего объема капусты, увеличьте количество соли пропорционально: на 2 кг капусты - 50-60 г соли и так далее.

5 кг капусты - это граненная 100-граммовая стопка соли.

Для 10 кг капусты возьмите один 200-грамовый стакан соли.

Количество соли влияет на вкус, вид и хранение капусты

Если капуста горчит - вы переборщили с солью. Также от переизбытка консерванта она станет неприятного сероватого оттенка.

А от недостаточного количества соли ваша капуста начнет быстро портиться и загнивать.

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