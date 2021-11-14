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Шеф-повар поделился секретом приготовления пиццы дома: как правильно выбрать сыр

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Воскресенье 14 ноября 2021 07:02
Шеф-повар поделился секретом приготовления пиццы дома: как правильно выбрать сыр Фото: Как правильно выбрать сыр для пиццы (pizzahata.com.ua)
Автор: Светлана Мащенко

Настоящая пицца - это тесто, соус, сыр, а затем все остальное. Сыр - продукт деликатный и требует к себе особого внимания. Эксперты уверены, что сыр - это главный ингредиент этого итальянского блюда.

Каким должен быть правильный сыр для пиццы, рассказал Styler основатель сети "ПиццаХата" Олег Юдалевич.

По его словам, лучший сыр для пиццы - это молодая моцарелла кремовой консистенции. Она не затвердевает, не меняет после нагрева свой вкус и аромат на более резкий.

"Внимательно прочитайте на этикетке, чтобы это не был сырный продукт. Натирать нужно на терке с крупными отверстиями и рассыпать равномерно на весь корж", - советует шеф.

Сколько сыра должно быть в "правильной" пицце

Моцарелла должна быть мягкой и одновременно упругой на ощупь, со сроком реализации не более 4 недель, жирностью 50%.

Вес сыра на одну пиццу в соотношении не менее чем 0,5 до 1 с тестом (на 400 грамм теста минимум 200 граммов сыра, а лучше один к одному).

Шеф-повар поделился секретом приготовления пиццы дома: как правильно выбрать сыр

Фото: основатель сети "ПиццаХата" Олег Юдалевич

Сыр в пицце играет две важные роли:

  • наполняет ее особым вкусом;
  • создает уникальную среду, которая поднимает на планку выше вкус других ингредиентов.

Эксперт рекомендует выкладывать моцареллу сверху на другие начинки.

Каким сыром можно дополнительно обогатить пиццу

Кроме моцареллы можно взять сыр гауда 50% жирности. Также сыр пармезан (не менее года выдержки, желательно итальянский) - он придает особый привкус и им посыпают горячую пиццу сразу после выпекания.

Для любителей сыра с плесенью - сыры рокфор или дор блю режем кубиками и раскладываем по всей поверхности.

Например, в популярной пицце "Четыре сыра" используют обычно моцареллу (50% веса теста), гауду (25% веса теста), рокфор (или дор блю - сыры с плесенью, 15% веса теста) и пармезан (10% веса теста).

Пармезаном пиццу надо посыпать после выпекания. Обратите внимание, лучше всего сырная пицца - на белом соусе. В домашних условиях можно использовать обычные сливки 18% жирности.

"Пропорции сыра можно менять по собственному вкусу и вообще, не бойтесь и экспериментируйте со вкусами", - добавил шеф-повар.

Ранее мы писали, как приготовить лучшее тесто для пиццы дома. Шеф-повар дал простой рецепт.

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