Готуємо справжній кримськотатарський м'ясний пиріг кобєте: просто й неймовірно смачно!

Для початку нам знадобиться ніж, кухонна дошка, три миски, харчова плівка, ложка, качалка, духова шафа, а також кругла форма кругла для запікання діаметром 24 см.

Інгредієнти для нашого пирога

Для тіста:

борошно пшеничне вищого ґатунку просіяне - 300 г

масло вершкове - 200 г

яйце куряче - 1 шт.

сіль - 5 г

оцет винний - 20 г

вода холодна - 80 г

Для м'ясної начинки:

яловичина - 400 г

масло вершкове - 50 г

картопля - 500 г

цибуля - 400 г

зелень кінзи - 50 г

бульйон - 100 г

сіль - 3 г

чорний перець - 2 г

червоний перець - 1 г

зіра - 2 г

Фото: Так має виглядати наш готовий пиріг (yizhakultura.com)

Покрокове приготування кобєте

Для приготування тіста у борошно додайте нарізане холодне масло й перетріть в крихту, потім додайте яйце, змішане з оцтом, водою та сіллю. Швидко замісіть тісто.

Розділіть на дві частини - 2/3 та 1/3, загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 1 годину.

Тим часом м’ясо й цибулю наріжте дрібними кубиками, перемішайте та додайте вершкове масло, сіль, перці, зіру, зелень і холодний бульйон.

Окремо тонкими пластинками наріжте картоплю.

Візьміть 2/3 тіста і тонко розкатайте, покладіть у форму діаметром 24 см.

Першим шаром у форму з тістом викладіть половину тонко нарізаної картоплі та присипте сіллю.

Другим шаром - м’ясо зі спеціями та накрийте рештою нарізаної картоплі.

Потім треба розкатати тісто, яке залишилося (верхній шар пирога) та накрити ним форму. Міцно з’єднайте пальцями нижній і верхній шари тіста.

Змастіть тісто яйцем, перемішаним з бульйоном, та поставте у попередньо розігріту до 200 градусів духовку. Випікати пиріг треба 50 хвилин за температури 180 градусів.

Подають кобєте гарячим.