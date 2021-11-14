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Готуємо справжній кримськотатарський м'ясний пиріг кобєте: просто й неймовірно смачно!

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Неділя 14 листопада 2021 12:11
Готуємо справжній кримськотатарський м'ясний пиріг кобєте: просто й неймовірно смачно! Фото: М’ясний пиріг кобєте за кримськотатарським рецептом (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

М'ясний пиріг кобєте вважається традиційною кримськотатарською стравою, яку готують на важливі календарні і сімейні свята, такі як весілля чи ж бо Новий рік. Власне, основними інгредієнтами страви є м'ясо, картопля, і звісно ж традиційні приправи - все це запечене в тісті.

Рецептом пирога поділився шеф-кухар Денис Крамаренко на сайті Їzhakultura.

Для початку нам знадобиться ніж, кухонна дошка, три миски, харчова плівка, ложка, качалка, духова шафа, а також кругла форма кругла для запікання діаметром 24 см.

Інгредієнти для нашого пирога

Для тіста:

  • борошно пшеничне вищого ґатунку просіяне - 300 г
  • масло вершкове - 200 г
  • яйце куряче - 1 шт.
  • сіль - 5 г
  • оцет винний - 20 г
  • вода холодна - 80 г

Для м'ясної начинки:

  • яловичина - 400 г
  • масло вершкове - 50 г
  • картопля - 500 г
  • цибуля - 400 г
  • зелень кінзи - 50 г
  • бульйон - 100 г
  • сіль - 3 г
  • чорний перець - 2 г
  • червоний перець - 1 г
  • зіра - 2 г

Готуємо справжній кримськотатарський м'ясний пиріг кобєте: просто й неймовірно смачно!

Фото: Так має виглядати наш готовий пиріг (yizhakultura.com)

Покрокове приготування кобєте

Для приготування тіста у борошно додайте нарізане холодне масло й перетріть в крихту, потім додайте яйце, змішане з оцтом, водою та сіллю. Швидко замісіть тісто.

Розділіть на дві частини - 2/3 та 1/3, загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 1 годину.

Тим часом м’ясо й цибулю наріжте дрібними кубиками, перемішайте та додайте вершкове масло, сіль, перці, зіру, зелень і холодний бульйон.

Окремо тонкими пластинками наріжте картоплю.

Візьміть 2/3 тіста і тонко розкатайте, покладіть у форму діаметром 24 см.

Першим шаром у форму з тістом викладіть половину тонко нарізаної картоплі та присипте сіллю.

Другим шаром - м’ясо зі спеціями та накрийте рештою нарізаної картоплі.

Потім треба розкатати тісто, яке залишилося (верхній шар пирога) та накрити ним форму. Міцно з’єднайте пальцями нижній і верхній шари тіста.

Змастіть тісто яйцем, перемішаним з бульйоном, та поставте у попередньо розігріту до 200 градусів духовку. Випікати пиріг треба 50 хвилин за температури 180 градусів.

Подають кобєте гарячим.

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