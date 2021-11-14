Готуємо справжній кримськотатарський м'ясний пиріг кобєте: просто й неймовірно смачно!
М'ясний пиріг кобєте вважається традиційною кримськотатарською стравою, яку готують на важливі календарні і сімейні свята, такі як весілля чи ж бо Новий рік. Власне, основними інгредієнтами страви є м'ясо, картопля, і звісно ж традиційні приправи - все це запечене в тісті.
Рецептом пирога поділився шеф-кухар Денис Крамаренко на сайті Їzhakultura.
Для початку нам знадобиться ніж, кухонна дошка, три миски, харчова плівка, ложка, качалка, духова шафа, а також кругла форма кругла для запікання діаметром 24 см.
Інгредієнти для нашого пирога
Для тіста:
- борошно пшеничне вищого ґатунку просіяне - 300 г
- масло вершкове - 200 г
- яйце куряче - 1 шт.
- сіль - 5 г
- оцет винний - 20 г
- вода холодна - 80 г
Для м'ясної начинки:
- яловичина - 400 г
- масло вершкове - 50 г
- картопля - 500 г
- цибуля - 400 г
- зелень кінзи - 50 г
- бульйон - 100 г
- сіль - 3 г
- чорний перець - 2 г
- червоний перець - 1 г
- зіра - 2 г
Фото: Так має виглядати наш готовий пиріг (yizhakultura.com)
Покрокове приготування кобєте
Для приготування тіста у борошно додайте нарізане холодне масло й перетріть в крихту, потім додайте яйце, змішане з оцтом, водою та сіллю. Швидко замісіть тісто.
Розділіть на дві частини - 2/3 та 1/3, загорніть у харчову плівку та покладіть у холодильник на 1 годину.
Тим часом м’ясо й цибулю наріжте дрібними кубиками, перемішайте та додайте вершкове масло, сіль, перці, зіру, зелень і холодний бульйон.
Окремо тонкими пластинками наріжте картоплю.
Візьміть 2/3 тіста і тонко розкатайте, покладіть у форму діаметром 24 см.
Першим шаром у форму з тістом викладіть половину тонко нарізаної картоплі та присипте сіллю.
Другим шаром - м’ясо зі спеціями та накрийте рештою нарізаної картоплі.
Потім треба розкатати тісто, яке залишилося (верхній шар пирога) та накрити ним форму. Міцно з’єднайте пальцями нижній і верхній шари тіста.
Змастіть тісто яйцем, перемішаним з бульйоном, та поставте у попередньо розігріту до 200 градусів духовку. Випікати пиріг треба 50 хвилин за температури 180 градусів.
Подають кобєте гарячим.
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