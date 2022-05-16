Готовим мороженое Пломбир дома без мороженицы: два ингредиента и несколько минут времени

Мороженое Пломбир можно легко и просто приготовить дома, а вкус получится лучше, чем в магазине. При этом никаких устройств вроде мороженицы не надо.
Рецептом поделилась известная украинская кулинарка Лилия Цвет.
Взбиваем сливки до образования пышной массы. Очень важно не пересбить, чтобы сливки не расслоились
Добавляем сырую сгущенку.
Перемешиваем все миксером. Важно, чтобы и сливки и сгущенка были из холодильника.
В мороженое можно добавлять любые любимые наполнители - орешки, шоколад, карамель, джем и тому подобное.
Положите вафлю в форму, выложите мороженое, распределите по форме, сверху положите вторую вафлю.
Отправьте в морозильную камеру на 3-4 часа. Когда мороженое полностью замерзнет, разрежьте его горячим ножом на 8 порций.
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