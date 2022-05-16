Готуємо морозиво Пломбір вдома без морожениці: два інгредієнти і кілька хвилин часу

Морозиво Пломбір можна легко і просто приготувати вдома, а смак вийде кращим, ніж в магазині. При цьому жодних пристроїв на кшталт морожениці не треба.
Рецептом поділилася відома українська кулінарка Лілія Цвіт.
Збиваємо вершки до утворення пишної маси. Дуже важливо не перезбити, щоб вершки не розшарувалися
Додаємо сире згущене молоко.
Перемішуємо все міксером. Важливо, щоб і вершки і сгущенка були з холодильника.
В морозиво можна додавати будь-які улюблені наповнювачі - горішки, шоколад, карамель, джем тощо.
Покладіть вафлю у форму, викладіть морозиво, розподіліть по формі, зверху покладіть другу вафлю.
Відправте в морозильну камеру на 3-4 години. Коли морозиво повністю замерзне, розріжте його гарячим ножем на 8 порцій.
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