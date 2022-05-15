Самый вкусный торт Сникерс: приготовив раз, вы влюбитесь в него навсегда!

Торт Сникерс - это невероятная вкуснятина из бисквита, сливочного крема, карамели, арахиса и шоколадной глазури. Немного придется повозиться, но результат того стоит.

Алина уверяет, что приготовив раз, Вы влюбитесь в этот торт навсегда!

Ингредиенты на диаметр формы 20 см

Бисквит:

Яйцо - 3 шт.

Сахар - 100 г

Мука - 80 г

Какао - 20 г

Молоко - 50 г

Растительное масло без запаха - 30 г

Соль - щепотка

Разрыхлитель - 1/3 ч.л.

Крем-чиз:

Сливочный сыр - 400 г (очень холодный)

Сливки 33% - 150 г (очень холодные)

Ванильный сахар - 10 г

Сахарная пудра - 25 г (или по вкусу)

Карамель:

Сливки 33% - 120-150 г

Сахар - 150 г

Сливочное масло - 50 г

Соль - щепотка

Арахис - 80-100 г

Глазурь:

Шоколад - 80 г

Сливки - 40 г

Пошаговое приготовление торта

Добавьте к яйцам щепотку соли и сахар. Взбивайте 8-10 минут до очень светлой пышной массы. Влейте растительное масло и молоко.

В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель. Просейте к остальным ингредиентам в 2-3 подхода, аккуратно перемешивая лопаткой до однородности.

Заранее выстелите дно формы пергаментом, прогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте тесто в форму. Выпекайте около 30 минут до полной готовности бисквита. Готовому бисквиту дайте остыть в форме 10-15 минут, достаньте из формы, положите на решетку и дайте остыть полностью.

Арахис подрумяньте в духовке 5-7 минут. Очистите и измельчите.

Для карамели: в кастрюле с высокими стенками растопите сахар. Добавьте горячие сливки. Смесь начнет очень пузыриться, но не переживайте, продолжайте перемешивать до полной однородности.

В карамель добавьте сливочное масло и щепотку соли. Перемешайте и дайте полностью остыть.

Когда бисквит и карамель остыли до комнатной температуры, приготовим крем. Для этого взбейте сливочный сыр, сливки, ванильный сахар и сахарную пудру в течение нескольких минут до пышной однородной массы. Сливки и сливочный сыр обязательно должны быть очень холодными.

Бисквит разрежьте на 3 части. На первый корж выложите треть крема, сверху половину карамели, посыпьте арахисом, еще немного крема. Уложите второй корж, на него треть крема, половину карамели, посыпьте арахисом и снова смажьте небольшим количеством крема. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.

Смажьте верх и бока торта оставшимся кремом. Поставьте в холодильник еще на 15-20 минут. Если хотите, чтобы глазурь не смешалась с кремом, то тогда лучше не покрывать бока и верх торта кремом, а использовать весь крем на коржи.

Растопите шоколад со сливками. Полейте торт глазурью и украсьте по желанию.