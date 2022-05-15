Самый вкусный торт Сникерс: приготовив раз, вы влюбитесь в него навсегда!
Торт Сникерс - это невероятная вкуснятина из бисквита, сливочного крема, карамели, арахиса и шоколадной глазури. Немного придется повозиться, но результат того стоит.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Алина уверяет, что приготовив раз, Вы влюбитесь в этот торт навсегда!
Ингредиенты на диаметр формы 20 см
Бисквит:
- Яйцо - 3 шт.
- Сахар - 100 г
- Мука - 80 г
- Какао - 20 г
- Молоко - 50 г
- Растительное масло без запаха - 30 г
- Соль - щепотка
- Разрыхлитель - 1/3 ч.л.
Крем-чиз:
- Сливочный сыр - 400 г (очень холодный)
- Сливки 33% - 150 г (очень холодные)
- Ванильный сахар - 10 г
- Сахарная пудра - 25 г (или по вкусу)
Карамель:
- Сливки 33% - 120-150 г
- Сахар - 150 г
- Сливочное масло - 50 г
- Соль - щепотка
Арахис - 80-100 г
Глазурь:
- Шоколад - 80 г
- Сливки - 40 г
Пошаговое приготовление торта
Добавьте к яйцам щепотку соли и сахар. Взбивайте 8-10 минут до очень светлой пышной массы. Влейте растительное масло и молоко.
В отдельной миске смешайте муку, какао, разрыхлитель. Просейте к остальным ингредиентам в 2-3 подхода, аккуратно перемешивая лопаткой до однородности.
Заранее выстелите дно формы пергаментом, прогрейте духовку до 180 градусов. Вылейте тесто в форму. Выпекайте около 30 минут до полной готовности бисквита. Готовому бисквиту дайте остыть в форме 10-15 минут, достаньте из формы, положите на решетку и дайте остыть полностью.
Арахис подрумяньте в духовке 5-7 минут. Очистите и измельчите.
Для карамели: в кастрюле с высокими стенками растопите сахар. Добавьте горячие сливки. Смесь начнет очень пузыриться, но не переживайте, продолжайте перемешивать до полной однородности.
В карамель добавьте сливочное масло и щепотку соли. Перемешайте и дайте полностью остыть.
Когда бисквит и карамель остыли до комнатной температуры, приготовим крем. Для этого взбейте сливочный сыр, сливки, ванильный сахар и сахарную пудру в течение нескольких минут до пышной однородной массы. Сливки и сливочный сыр обязательно должны быть очень холодными.
Бисквит разрежьте на 3 части. На первый корж выложите треть крема, сверху половину карамели, посыпьте арахисом, еще немного крема. Уложите второй корж, на него треть крема, половину карамели, посыпьте арахисом и снова смажьте небольшим количеством крема. Накройте пищевой пленкой и поставьте в холодильник на 1-2 часа.
Смажьте верх и бока торта оставшимся кремом. Поставьте в холодильник еще на 15-20 минут. Если хотите, чтобы глазурь не смешалась с кремом, то тогда лучше не покрывать бока и верх торта кремом, а использовать весь крем на коржи.
Растопите шоколад со сливками. Полейте торт глазурью и украсьте по желанию.
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