Готовим морковь для салата как в ресторанах: способ, после которого вы перестанете варить овощ

Многие из нас привыкли отваривать в воде морковь для салатов. Конечно, такой способ имеет место, но есть и альтернатива, благодаря которой овощ не будет водянистым и сохранит максимум полезности.
Об этом пишет Vkusno.
Можно готовить морковь на пару, или в микроволновке, но во многих ресторанах овощ для салатов подготавливают иным способом.
Промойте овощ водой, почистите овощечисткой, разрежьте на две части вдоль.
Возьмите любую форму для запекания. Каждую половинку смажьте растительным маслом и выложите в форму.
Солить и добавлять специи не нужно, это вы все добавите в салат, который будете готовить.
Запекайте в течение 30 минут в духовке при температуре 180 градусов, проверяя на готовность зубочисткой.
Нарежьте запеченную морковь кубиком, соломкой (как угодно) и добавьте в салат. Такая морковь получается гораздо вкуснее, чем отварная.
Бывает, что морковь попадается несладкая, водянистая и портит вкус салата, сводя все ваши усилия к нулю.
Чтобы не допустить такую ошибку, покупайте корнеплод в проверенных местах, а также всегда пробуйте сырой овощ, прежде чем его обрабатывать. Этот совет применим не только к моркови, но и к свекле.
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