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Типичная ошибка при варке яиц делает их вредными: запомните простое правило

Новина українською →
Вторник 21 декабря 2021 14:10
Типичная ошибка при варке яиц делает их вредными: запомните простое правило Фото: Как нельзя варить яйца (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Казалось, что может быть проще вареных яиц? Но и тут есть нюансы, забывая о которых мы можем поплатиться плохим самочувствием.

Какая типичная ошибка при варке яиц может сделать их вредными - читайте ниже в нашем материале Styler.

Блогер в Tik-Tok под ником LifeTipSing показала, что происходит при неправильном приготовлении продукта.

Распространенная ошибка связана с температурой воды, в которую кладут яйца. Многие погружают их в уже кипящую воду, что приводит к образованию на желтке сине-зеленого налета.

Оказывается, что такой эффект дает сульфид железа. Так что поедание таких яиц чревато энтеритом - воспалением в области тонкого кишечника.

Как правильно сварить яйца?

Положите их в холодную воду с добавлением туда небольшого количества соли. Варите их после закипания воды 8 минут, затем оставьте в этой же воде еще на пять минут. Только после этого переместите в холодную воду.

По этой причине яйца нужно класть в холодную воду, предварительно посолив ее. Потом нужно подождать примерно 8 минут, а после выключения надо подержать в этой же воде еще 5 минут. Только после этого яйца можно переместить в холодную воду.

Безопасно ли яйцо, можно определить по цвету желтка - он должен быть оранжево-желтым.

Типичная ошибка при варке яиц делает их вредными: запомните простое правило

Скрин: слева - неправильно сваренное яйцо, справа - правильно

Чем полезны яйца?

Яйца богаты витаминами A, D, E и K, а также нужными для работы сердца жирными кислотами омега-3.

Исключение из рациона такого источника белка, как яйца, может снизить эффективность тренировок, если вы занимаетесь спортом. Ведь яйца содержат лейцин, аминокислоту, важную для синтеза мышечной массы, которая сокращается с возрастом.

Ранее мы писали также, что произойдет с организмом, если отказаться от употребления яиц.

Также врач назвала овощ, который нужно есть с кожурой.

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