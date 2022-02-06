Готуємо моркву для салату як в ресторанах: спосіб, після якого ви перестанете варити овоч

Можна готувати моркву на пару, або в мікрохвильовці, але в багатьох ресторанах овоч для салатів готують іншим способом.

Як приготувати моркву правильно

Промийте овоч водою, почистіть овочечисткою, розріжте на дві частини уздовж.

Візьміть будь-яку форму для запікання. Кожну половинку змастіть рослинною олією і викладіть у форму.

Солити і додавати спеції не потрібно, це ви все додасте в салат, який будете готувати.

Запікайте протягом 30 хвилин в духовці при температурі 180 градусів, перевіряючи на готовність зубочисткою.

Наріжте запечену моркву кубиком, соломкою (як завгодно) і додайте в салат. Така морква виходить набагато смачніше, ніж відварна.

Кілька важливих порад

Буває, що морква попадається несолодка, водяниста і псує смак салату, зводячи всі ваші зусилля до нуля.

Щоб не допустити таку помилку, купуйте коренеплід в перевірених місцях, а також завжди пробуйте сирий овоч, перш ніж його обробляти. Ця порада дієва не тільки до моркви, але і до буряка.