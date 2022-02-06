ru ua
Нд, 06 лютого News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Готуємо моркву для салату як в ресторанах: спосіб, після якого ви перестанете варити овоч

Новость на русском →
Неділя 06 лютого 2022 15:20
Готуємо моркву для салату як в ресторанах: спосіб, після якого ви перестанете варити овоч Фото: як смачно приготувати моркву для салатів (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Багато хто з нас звик відварювати у воді моркву для салатів. Звичайно, такий спосіб має місце, але є і альтернатива, завдяки якій овоч не буде водянистим і збереже максимум корисності.

Про це пише Vkusno.

Можна готувати моркву на пару, або в мікрохвильовці, але в багатьох ресторанах овоч для салатів готують іншим способом.

Як приготувати моркву правильно

Промийте овоч водою, почистіть овочечисткою, розріжте на дві частини уздовж.

Візьміть будь-яку форму для запікання. Кожну половинку змастіть рослинною олією і викладіть у форму.

Солити і додавати спеції не потрібно, це ви все додасте в салат, який будете готувати.

Запікайте протягом 30 хвилин в духовці при температурі 180 градусів, перевіряючи на готовність зубочисткою.

Наріжте запечену моркву кубиком, соломкою (як завгодно) і додайте в салат. Така морква виходить набагато смачніше, ніж відварна.

Кілька важливих порад

Буває, що морква попадається несолодка, водяниста і псує смак салату, зводячи всі ваші зусилля до нуля.

Щоб не допустити таку помилку, купуйте коренеплід в перевірених місцях, а також завжди пробуйте сирий овоч, перш ніж його обробляти. Ця порада дієва не тільки до моркви, але і до буряка.

Раніше ми писали, який спосіб варіння яєць може зробити їх небезпечними для здоров'я.

Також лікар розповіла, чому моркву не потрібно чистити від шкірки.

Читайте РБК-Україна в Google News
рецепти рецепт
LITE
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2
Найяскравіші образи героїв стрітстайлу на Тижні моди в Копенгагені. Частина 2