Готуємо моркву для салату як в ресторанах: спосіб, після якого ви перестанете варити овоч
Багато хто з нас звик відварювати у воді моркву для салатів. Звичайно, такий спосіб має місце, але є і альтернатива, завдяки якій овоч не буде водянистим і збереже максимум корисності.
Про це пише Vkusno.
Можна готувати моркву на пару, або в мікрохвильовці, але в багатьох ресторанах овоч для салатів готують іншим способом.
Як приготувати моркву правильно
Промийте овоч водою, почистіть овочечисткою, розріжте на дві частини уздовж.
Візьміть будь-яку форму для запікання. Кожну половинку змастіть рослинною олією і викладіть у форму.
Солити і додавати спеції не потрібно, це ви все додасте в салат, який будете готувати.
Запікайте протягом 30 хвилин в духовці при температурі 180 градусів, перевіряючи на готовність зубочисткою.
Наріжте запечену моркву кубиком, соломкою (як завгодно) і додайте в салат. Така морква виходить набагато смачніше, ніж відварна.
Кілька важливих порад
Буває, що морква попадається несолодка, водяниста і псує смак салату, зводячи всі ваші зусилля до нуля.
Щоб не допустити таку помилку, купуйте коренеплід в перевірених місцях, а також завжди пробуйте сирий овоч, перш ніж його обробляти. Ця порада дієва не тільки до моркви, але і до буряка.
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