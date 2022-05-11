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Рыба "как раки": готовим невероятно вкусный минтай на сковороде

Новина українською →
Среда 11 мая 2022 20:40
Рыба "как раки": готовим невероятно вкусный минтай на сковороде Скриншот: Минтай с овощами на сковороде
Автор: Светлана Мащенко

Простой минтай или хек можно невероятно вкусно приготовить с овощами на сковороде. Вкус рыбы по такому рецепту будет напоминать вареные раки.

Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.

Ингредиенты:

  • Минтай или хек - 800 г
  • Лук - 2 шт. (небольшие)
  • Морковь - 1 шт.
  • Сливочное масло - небольшой кусочек (чем больше, тем будет вкуснее и сливочнее)
  • Стебли укропа - 1 пучок
  • Лавровый лист - 1 шт.
  • Соль и черный перец по вкусу

Пошаговое приготовление

Помойте и почистите рыбу. Удалите плавники и черную пленку внутри, нарежьте на порционные кусочки. Посолите и пока оставьте.

Лук нарежьте полукольцами, морковь - крупной соломкой, стебли укропа (без верхней зелени) нарежьте крупно.

На сковородку положите сливочное масло. Чем больше сливочного масла, тем вкуснее будет соус и сочнее рыба.

Выложите на сковороду половину лука и морковки. На овощи положите кусочки рыбы, сверху оставшийся лук и морковь. Все посыпьте укропом, поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист.

Накройте крышкой и протомите 20-25 минут до полной готовности рыбы.

Ранее мы писали, что будет с организмом, если часто есть рыбу.

Также кулинар рассказала, как приготовить скумбрию "как консервы" дома.

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