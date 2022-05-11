Рыба "как раки": готовим невероятно вкусный минтай на сковороде
Простой минтай или хек можно невероятно вкусно приготовить с овощами на сковороде. Вкус рыбы по такому рецепту будет напоминать вареные раки.
Рецептом поделилась известный украинский кулинар Alina FooDee.
Ингредиенты:
- Минтай или хек - 800 г
- Лук - 2 шт. (небольшие)
- Морковь - 1 шт.
- Сливочное масло - небольшой кусочек (чем больше, тем будет вкуснее и сливочнее)
- Стебли укропа - 1 пучок
- Лавровый лист - 1 шт.
- Соль и черный перец по вкусу
Пошаговое приготовление
Помойте и почистите рыбу. Удалите плавники и черную пленку внутри, нарежьте на порционные кусочки. Посолите и пока оставьте.
Лук нарежьте полукольцами, морковь - крупной соломкой, стебли укропа (без верхней зелени) нарежьте крупно.
На сковородку положите сливочное масло. Чем больше сливочного масла, тем вкуснее будет соус и сочнее рыба.
Выложите на сковороду половину лука и морковки. На овощи положите кусочки рыбы, сверху оставшийся лук и морковь. Все посыпьте укропом, поперчите по вкусу, добавьте лавровый лист.
Накройте крышкой и протомите 20-25 минут до полной готовности рыбы.
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