Готуємо курку як KFC, але ще смачніше: розкрито секрет хрусткого кляра
Рецепт курки KFC зберігається в строгому секреті, але, як виявилося особливий кляр можна зробити ще смачніше.
Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.
Інгредієнти
- Куряче філе - 500 г
- Сіль - 0,5 ч. л (за смаком)
- Сушений часник - за смаком
- Чорний мелений перець - за смаком
Для панірування:
- Борошно - 6 ст. л.
- Крохмаль - 2 ст. л.
- Молоко - 6 ст. л.
- Розпушувач - 0,5 ч. л.
- Яйце велике - 1 шт.
- Сіль - 1/3 ч. л.
- Цукор - 0,5 ч. л.
- Коріандр, чорний мелений перець, сушений часник - по 1/3 ч. л.
Покрокове приготування
Наріжте куряче філе на поздовжні шматочки. Додайте сіль, сушений часник і чорний перець. Дайте промаринуватися 10 хвилин.
Змішайте борошно, крохмаль, сіль, цукор, коріандр, чорний перець і сушений часник, розпушувач.
Розділіть суміш на 2 частини. В одну частину додайте яйце і молоко.
Кожен шматочок курячого філе занурте в рідкий кляр, потім в борошно. Намагайтеся добре притискати борошно до кляра. Струсіть надлишки борошна.
Обсмажте в достатній кількості рослинної олії з обох сторін по 3-4 хвилини до рум'яної скоринки.
Раніше ми писали, як приготувати рибу," як раки", з минтая на сковороді.
Також кулінар розповіла, як приготувати м'ясну закуску зі свинячої рульки.