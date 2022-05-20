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Готуємо курку як KFC, але ще смачніше: розкрито секрет хрусткого кляра

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П'ятниця 20 травня 2022 12:54
Готуємо курку як KFC, але ще смачніше: розкрито секрет хрусткого кляра Скріншот: Готуємо курку як KFC, але ще смачніше
Автор: Світлана Мащенко

Рецепт курки KFC зберігається в строгому секреті, але, як виявилося особливий кляр можна зробити ще смачніше.

Своїм способом поділилася відомий український кулінар Alina FooDee.

Інгредієнти

  • Куряче філе - 500 г
  • Сіль - 0,5 ч. л (за смаком)
  • Сушений часник - за смаком
  • Чорний мелений перець - за смаком

Для панірування:

  • Борошно - 6 ст. л.
  • Крохмаль - 2 ст. л.
  • Молоко - 6 ст. л.
  • Розпушувач - 0,5 ч. л.
  • Яйце велике - 1 шт.
  • Сіль - 1/3 ч. л.
  • Цукор - 0,5 ч. л.
  • Коріандр, чорний мелений перець, сушений часник - по 1/3 ч. л.

Покрокове приготування

Наріжте куряче філе на поздовжні шматочки. Додайте сіль, сушений часник і чорний перець. Дайте промаринуватися 10 хвилин.

Змішайте борошно, крохмаль, сіль, цукор, коріандр, чорний перець і сушений часник, розпушувач.

Розділіть суміш на 2 частини. В одну частину додайте яйце і молоко.

Кожен шматочок курячого філе занурте в рідкий кляр, потім в борошно. Намагайтеся добре притискати борошно до кляра. Струсіть надлишки борошна.

Обсмажте в достатній кількості рослинної олії з обох сторін по 3-4 хвилини до рум'яної скоринки.

Раніше ми писали, як приготувати рибу," як раки", з минтая на сковороді.

Також кулінар розповіла, як приготувати м'ясну закуску зі свинячої рульки.

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