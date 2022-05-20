Готуємо курку як KFC, але ще смачніше: розкрито секрет хрусткого кляра

Рецепт курки KFC зберігається в строгому секреті, але, як виявилося особливий кляр можна зробити ще смачніше.

Інгредієнти

Куряче філе - 500 г

Сіль - 0,5 ч. л (за смаком)

Сушений часник - за смаком

Чорний мелений перець - за смаком

Для панірування:

Борошно - 6 ст. л.

Крохмаль - 2 ст. л.

Молоко - 6 ст. л.

Розпушувач - 0,5 ч. л.

Яйце велике - 1 шт.

Сіль - 1/3 ч. л.

Цукор - 0,5 ч. л.

Коріандр, чорний мелений перець, сушений часник - по 1/3 ч. л.

Покрокове приготування

Наріжте куряче філе на поздовжні шматочки. Додайте сіль, сушений часник і чорний перець. Дайте промаринуватися 10 хвилин.

Змішайте борошно, крохмаль, сіль, цукор, коріандр, чорний перець і сушений часник, розпушувач.

Розділіть суміш на 2 частини. В одну частину додайте яйце і молоко.

Кожен шматочок курячого філе занурте в рідкий кляр, потім в борошно. Намагайтеся добре притискати борошно до кляра. Струсіть надлишки борошна.

Обсмажте в достатній кількості рослинної олії з обох сторін по 3-4 хвилини до рум'яної скоринки.