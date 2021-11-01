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Готовим идеальный рис: важные лайфхаки от лучших шеф-поваров мира

Автор: Анна Шиканова

Приготовить идеальный рассыпчатый рис – мечта любого кулинара. Рис прекрасно сочетается со многими продуктами, подходит для гарнира и из него можно приготовить много вкусных и полезных блюд.

Как приготовить идеальный рассыпчатый рис – читайте в материале ниже.

Известная шеф-повар Поппи О' Тул в своем блоге на TikTok признается, что приготовить рассыпчатый рис не так уж и сложно. Она нашла простой рецепт, которым поделилась со своими подписчиками.

"Промыть рис и залить его водой. На один стакан рис нужно полтора стакана воды. Кипятить не более 3 минут. Потом накрыть крышкой кастрюлю и выключить огонь. Оставить кастрюлю на 12 минут, чтобы рис дошел", - рассказала шеф-повар.

Как приготовить идеальный рис дома

1. Хорошо промыть рис. Вода должна быть прозрачная. Для некоторых видов риса хватит и трех раз, а для некоторых – не менее семи раз. Даже самый чистый рис нужно перед готовкой промыть.

2. Откажитесь от кастрюли. Шеф-повара утверждают, что лучше всего с приготовлением риса справляются мультиварки ли рисоварки. Перед приготовлением риск нужно равномерно распределить в чаше. А готовый – распушить с помощью лопатки.

3. Пропорция воды. Разные вида риса впитывают воду по-разному и не всегда подходят пропорции 2:1. Лучше всего изначально дать 1:1 и при необходимости доливать воду при приготовлении.

4. Обжарьте рис. Специалисты рекомендуют рис перед варкой обжарить на сковороде с подсолнечным маслом на среднем огне. Когда он будет готов наполовину, залейте водой, чтобы она не полностью его покрывала. Накройте крышкой и проварите рис еще 15-20 минут.

Рецепт приготовления риса "как в ресторане"

Ингредиенты

  • Рис Басмати – 400 г
  • Вода – 600 мл
  • Кардамон – ½ чайной ложки
  • Масло (обычное или кокосовое) – 1 ст. ложка
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления

Рис промываем под проточной водой, отбрасываем на сито

В кастрюлю кладем ложку масла, нагреваем, добавляем кардамон

Засыпаем рис в кастрюлю, хорошо перемешиваем и немного нагреваем

Добавляем горячую воду, накрываем крышкой

Ждем, пока вода закипит, уменьшаем огонь и варим 20 минут

Напомним, ранее мы писали о том, что Клопотенко дал невероятный рецепт тыквенного кекса.

А также рассказывали о том, как приготовить домашнюю лапшу по старинному украинскому рецепту.

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