Готуємо ідеальний рис: важливі лайфхаки від кращих шеф-кухарів світу

Відома шеф-кухар Поппі О'Тул у своєму блозі на TikTok зізнається, що приготувати розсипчастий рис не так вже й складно. Вона знайшла простий рецепт, яким поділилася зі своїми передплатниками.

"Промити рис і залити його водою. На один стакан рис потрібно півтори склянки води. Кип'ятити не більше 3 хвилин. Потім накрити кришкою каструлю і вимкнути вогонь. Залишити каструлю на 12 хвилин, щоб рис дійшов", - розповіла шеф-кухар.

Як приготувати ідеальний рис вдома

1. Добре промити рис. Вода повинна бути прозора. Для деяких видів рису вистачить і трьох разів, а для деяких – не менше семи разів. Навіть найчистіший рис потрібно перед приготуванням промити.

2. Відмовтеся від каструлі. Шеф-кухарі стверджують, що найкраще з приготуванням рису справляються мультиварки чи рисоварки. Перед приготуванням ризик потрібно рівномірно розподілити в чаші. А готовий - розпушити за допомогою лопатки.

3. Пропорція води. Різні види рису вбирають воду по-різному і не завжди підходять пропорції 2:1. Найкраще спочатку дати 1:1 і при необхідності доливати воду при приготуванні.

4. Обсмажте рис. Фахівці рекомендують рис перед варінням обсмажити на сковороді з соняшниковою олією на середньому вогні. Коли він буде готовий наполовину, залийте водою, щоб вона не повністю його покривала. Накрийте кришкою і проваріть рис ще 15-20 хвилин.

Рецепт приготування рису "як в ресторані"

Інгредієнт

Рис басматі-400 г

Вода-600 мл

Кардамон - ½ чайної ложки

Масло (звичайне або кокосове) - 1 ст. ложка

Сіль, перець - на смак

Спосіб приготування

Рис промиваємо під проточною водою, відкидаємо на сито

У каструлю кладемо ложку масла, нагріваємо, додаємо кардамон

Засипаємо рис в каструлю, добре перемішуємо і трохи нагріваємо

Додаємо гарячу воду, накриваємо кришкою

Чекаємо, поки вода закипить, зменшуємо вогонь і варимо 20 хвилин