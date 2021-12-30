Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 6 - карпатская грибная юшка

Предлагаем приготовить невероятно ароматную и очень вкусную карпатскую грибную юшку, отведав которой, вы непременно захотите добавки. Такое блюдо стоит подать на Святвечер, который мы отпразднуем 6 января, накануне Рождества.
Рецепт юшки появился на одном из кулинарных YouTube-каналов.
Залейте водой сушеные грибы и оставьте на 3-4 часа (или на ночь). Отцедите грибы, а воду из них отдельно процедите через мелкое сито.
Грибы можно порезать, а можно оставить, как есть. Заложить их в воду, где они замачивались, долить туда еще чистой воды и варить примерно 1,5 часа.
Нарезать лук кубиками, натереть морковь на терке.
Юшку с почти готовыми грибами посолить и поперчить.
На сковородке пассировать лук и морковь. Добавить зажарку, а также натертый чеснок в кастрюлю. Довести до кипения и оставить настаиваться 10-15 минут.
Грибная юшка готова!
И помните: к праздничному столу ни в коем случае нельзя опаздывать!
Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, вареники с капустой, а также маринованную сельдь.