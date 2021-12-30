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Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 6 - карпатская грибная юшка

Автор: Светлана Мащенко

Предлагаем приготовить невероятно ароматную и очень вкусную карпатскую грибную юшку, отведав которой, вы непременно захотите добавки. Такое блюдо стоит подать на Святвечер, который мы отпразднуем 6 января, накануне Рождества.

Рецепт юшки появился на одном из кулинарных YouTube-каналов.

Ингредиенты на 3 л юшки:

  • 100 г сушеных грибов
  • 2-3 шт. лука
  • 1 большая морковь
  • 3-4 ст. л. подсолнечного масла
  • Соль
  • Черный молотый перец
  • 2-3 зубчика чеснока
  • Зелень по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Залейте водой сушеные грибы и оставьте на 3-4 часа (или на ночь). Отцедите грибы, а воду из них отдельно процедите через мелкое сито.

Грибы можно порезать, а можно оставить, как есть. Заложить их в воду, где они замачивались, долить туда еще чистой воды и варить примерно 1,5 часа.

Нарезать лук кубиками, натереть морковь на терке.

Юшку с почти готовыми грибами посолить и поперчить.

На сковородке пассировать лук и морковь. Добавить зажарку, а также натертый чеснок в кастрюлю. Довести до кипения и оставить настаиваться 10-15 минут.

Грибная юшка готова!

Меню на Святвечер может выглядеть вот так:

  1. Кутья
  2. Борщ с ушками
  3. Грибная юшка
  4. Вареники
  5. Голубцы
  6. Маринованная сельдь
  7. Маринованные грибы
  8. Заливная рыба
  9. Тушеная капуста
  10. Фасоль
  11. Узвар
  12. Пампушки

И помните: к праздничному столу ни в коем случае нельзя опаздывать!

Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, вареники с капустой, а также маринованную сельдь.

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