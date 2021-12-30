Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 6 - карпатская грибная юшка

Ингредиенты на 3 л юшки:

100 г сушеных грибов

2-3 шт. лука

1 большая морковь

3-4 ст. л. подсолнечного масла

Соль

Черный молотый перец

2-3 зубчика чеснока

Зелень по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Залейте водой сушеные грибы и оставьте на 3-4 часа (или на ночь). Отцедите грибы, а воду из них отдельно процедите через мелкое сито.

Грибы можно порезать, а можно оставить, как есть. Заложить их в воду, где они замачивались, долить туда еще чистой воды и варить примерно 1,5 часа.

Нарезать лук кубиками, натереть морковь на терке.

Юшку с почти готовыми грибами посолить и поперчить.

На сковородке пассировать лук и морковь. Добавить зажарку, а также натертый чеснок в кастрюлю. Довести до кипения и оставить настаиваться 10-15 минут.

Грибная юшка готова!

Меню на Святвечер может выглядеть вот так:

Кутья Борщ с ушками Грибная юшка Вареники Голубцы Маринованная сельдь Маринованные грибы Заливная рыба Тушеная капуста Фасоль Узвар Пампушки

И помните: к праздничному столу ни в коем случае нельзя опаздывать!