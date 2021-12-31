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Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 7 - узвар с особым компонентом

Автор: Светлана Мащенко

Узвар - одно из, как сейчас говорят, маст-хэв блюд для праздничного стола на Святвечер, который мы отметим накануне Рождества. Казалось, что может быть проще - закинул груши-яблочки в кастрюлю, добавил сахара и варишь. Однако и здесь есть свои нюансы.

Как приготовить вкусный узвар к праздничному столу, который придется по нраву и детям и взрослым - читайте ниже в нашем материале Styler.

Чтобы узвар имел действительно насыщенный вкус, просто замените сахар медом.

Ингредиенты:

  • Сушеные яблоки - 100 г
  • Сушеные груши - 100 г
  • Чернослив - 100 г
  • Изюм - 50 г
  • Мед - 3/4 стакана
  • Вода - 5 л

Пошаговое приготовление узвара:

Сухофрукты нужно перебрать, хорошо промыть, залить водой и варить, учитывая срок варки каждого фрукта.

Сначала отварить сухие груши и яблоки, затем положить чернослив, изюм и довести до кипения.

Отвар слить, процедить, растворить в нем мед, залить сваренные фрукты и ягоды и довести до кипения.

Затем поставить узвар в холодное место и дать настояться 5-6 часов. Можно приготовить узвар из любых сушеных фруктов и ягод.

Вот такими 12-ю блюдами можно накрыть праздничный стол:

  • Кутья
  • Борщ с ушками
  • Грибная юшка
  • Вареники
  • Голубцы
  • Маринованная сельдь
  • Маринованные грибы
  • Заливная рыба
  • Тушеная капуста
  • Фасоль
  • Узвар
  • Пампухи

Праздничный ужин по традиции собирает за столом всю большую семью. Опаздывать на него ни в коем случае нельзя. Начинали есть после того, как в небе появлялась первая звезда.

Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, вареники с капустой, маринованная сельдь, а также карпатскую грибную юшку.

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