Готовим 12 традиционных блюд к Сочельнику: рецепт № 5 - маринованная сельдь за 2 часа

Предлагаем приготовить вкусную маринованную сельдь, которая будет готова к употреблению уже через два часа. Блюдом можно полакомиться на Святвечер - в канун Рождества. Хотя стол и должен быть постный, однако для рыбы бывают исключения.
Как правильно замариновать рыбу, пишет ресурс Stravy.
Разморозьте рыбу, удалите голову и внутренности, снимите кожу и порежьте филе на кусочки.
Яблочный сок подогрейте, добавьте специи, перемешайте.
Рыбу залейте маринадом, оставьте на 2 часа.
Когда выбираете бочковую сельдь, обращайте внимание на упругость рыбин, нет ли странных пятен, а также на запах - не должно быть неприятной нотки.
Отметим, что в раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими Отцами Церкви. Знак рыбы был первой монограммой Христа.
И помните: на Святую вечерю опаздывать нельзя, а начинать его нужно ее с первой звездой.
Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, а также вареники с капустой.