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Готовим 12 традиционных блюд к Сочельнику: рецепт № 5 - маринованная сельдь за 2 часа

Автор: Светлана Мащенко

Предлагаем приготовить вкусную маринованную сельдь, которая будет готова к употреблению уже через два часа. Блюдом можно полакомиться на Святвечер - в канун Рождества. Хотя стол и должен быть постный, однако для рыбы бывают исключения.

Как правильно замариновать рыбу, пишет ресурс Stravy.

Ингредиенты блюда:

  • Сельдь (размороженная) - 1 кг (3 шт.)
  • Перец душистый горошком - 4 шт.
  • Соль - 3 ст. л.
  • Сахар - 2 ст. л.
  • Яблочный сок - 0,5 стакана.
  • Купаж оливкового и подсолнечного масла - 2 ст. л.

Как замариновать рыбу

Разморозьте рыбу, удалите голову и внутренности, снимите кожу и порежьте филе на кусочки.

Яблочный сок подогрейте, добавьте специи, перемешайте.

Рыбу залейте маринадом, оставьте на 2 часа.

Когда выбираете бочковую сельдь, обращайте внимание на упругость рыбин, нет ли странных пятен, а также на запах - не должно быть неприятной нотки.

Отметим, что в раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими Отцами Церкви. Знак рыбы был первой монограммой Христа.

Меню на Святвечер может выглядеть вот так:

  1. Кутья
  2. Борщ с ушками
  3. Грибная юшка
  4. Вареники
  5. Голубцы
  6. Маринованная сельдь
  7. Маринованные грибы
  8. Заливная рыба
  9. Тушеная капуста
  10. Фасоль
  11. Узвар
  12. Пампушки

И помните: на Святую вечерю опаздывать нельзя, а начинать его нужно ее с первой звездой.

Ранее мы писали, как приготовить к празднику голубцы с картофелем и грибами, борщ "с ушками", пампухи, а также вареники с капустой.

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