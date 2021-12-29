Готовим 12 традиционных блюд к Сочельнику: рецепт № 5 - маринованная сельдь за 2 часа

Ингредиенты блюда:

Сельдь (размороженная) - 1 кг (3 шт.)

Перец душистый горошком - 4 шт.

Соль - 3 ст. л.

Сахар - 2 ст. л.

Яблочный сок - 0,5 стакана.

Купаж оливкового и подсолнечного масла - 2 ст. л.

Как замариновать рыбу

Разморозьте рыбу, удалите голову и внутренности, снимите кожу и порежьте филе на кусочки.

Яблочный сок подогрейте, добавьте специи, перемешайте.

Рыбу залейте маринадом, оставьте на 2 часа.

Когда выбираете бочковую сельдь, обращайте внимание на упругость рыбин, нет ли странных пятен, а также на запах - не должно быть неприятной нотки.

Отметим, что в раннем христианстве рыба была принята как символ Христа многими Отцами Церкви. Знак рыбы был первой монограммой Христа.

Меню на Святвечер может выглядеть вот так:

Кутья Борщ с ушками Грибная юшка Вареники Голубцы Маринованная сельдь Маринованные грибы Заливная рыба Тушеная капуста Фасоль Узвар Пампушки

И помните: на Святую вечерю опаздывать нельзя, а начинать его нужно ее с первой звездой.