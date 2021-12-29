Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 5 - маринований оселедець за 2 години

Інгредієнти страви:

Оселедець (розморожений) - 1 кг (3 шт.)

Перець духмяний горошком - 4 шт.

Сіль - 3 ст. л.

Цукор - 2 ст. л.

Яблучний сік - 0,5 склянки.

Купаж оливкової та соняшникової олії - 2 ст. л.

Як замаринувати рибу

Розморозьте рибу, видаліть голову і нутрощі, зніміть шкіру та поріжте філе на шматочки.

Яблучний сік підігрійте, додайте спеції, перемішайте.

Рибу залийте маринадом, залиште на 2 години.

Коли вибираєте бочкові оселедці, звертайте увагу на пружність рибин, чи немає дивних плям, а також на запах - не має бути неприємної нотки.

Зазначимо, що у ранньому християнстві риба була прийнята як символ Христа багатьма Отцями Церкви. Знак риби був першою монограмою Христа.

Меню на Святвечір може виглядати ось так:

Кутя Борщ з вушками Грибова юшка Вареники Голубці Маринований оселедець Мариновані гриби Заливна риба Тушкована капуста Квасоля Узвар Пампушки

І пам'ятайте: на Святу вечерю запізнюватися не можна, а розпочинати її потрібно з першою зіркою.