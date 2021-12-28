Готовим 12 традиционных блюд к Святвечеру: рецепт № 4 - вареники с особой начинкой

Ингредиенты для блюда

Для теста:

Мука пшеничная высшего сорта - 2 стакана

Вода - 0,5 стакана

Дрожжи сухие - 1,5 столовых ложки

Соль - щепотка

Растительное масло - 2 столовые ложки

Для начинки:

1 луковица,

примерно 700 г белокочанной капусты,

2 ст. ложки растительного масла,

соль, перец (по вкусу)

Вот такой вид могут иметь наши вареники (фото: ukrainians.today)

Пошаговое приготовление вареников

Для начинки обжарьте мелко нарезанный лук, добавьте мелко нарезанную капусту, посолите, перемешайте, протушите минут 10-15 на маленьком или среднем огне, следите, чтобы не подгорела, поперчите по вкусу.

Для теста добавьте в просеянную муку сухие дрожжи, соль, перемешайте, добавьте теплую воду с размешанным в ней растительным (подсолнечным без запаха) маслом, хорошо размешайте деревянной лопаточкой, чтобы тесто отставало от посуды, накройте полотенцем, поставьте в теплое место без сквозняков.

Когда тесто увеличиться в 2 раза, обомните его и дайте еще раз подойти. Из теста сделайте шарики, раскатайте на посыпанной мукой доске, выложите начинку, защипните. Вареники должны быть по размеру как большие пельмени или маленькие пирожки. Варить можно как на пару, так и в воде.

Меню на Сочельник может выглядеть вот так:

Кутья Борщ с ушками Грибная юшка Вареники Голубцы Маринованная сельдь Маринованные грибы Заливная рыба Тушеная капуста Фасоль Узвар Пампухи

Традиционный ужин можно начинать, когда на небе взойдет первая звезда. А опаздывать за стол категорически нельзя.