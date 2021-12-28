Готуємо 12 традиційних страв до Святвечора: рецепт № 4 - вареники з особливою начинкою

Вже зовсім скоро українські родини зберуться за великим столом, аби спільною вечерею відзначити Святвечір, що напередодні Різдва. Традиційно страви мають бути пісними, і їх має бути дванадцять.
Як приготувати смачні українські вареники з особливою начинкою - тушкованою капустою - до святкової вечері - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Для тіста:
Для начинки:
Ось такий вигляд можуть мати наші вареники (фото: ukrainians.today)
Для начинки обсмажте дрібно нарізану цибулю, додайте дрібно нарізану капусту, посоліть, перемішайте, протушкуйте хвилин 10-15 на маленькому або середньому вогні, стежте, щоб не підгоріла, поперчіть за смаком.
Для тіста додайте в просіяне борошно сухі дріжджі, сіль, перемішайте, додайте теплу воду з розмішаною в ній рослинною (соняшниковою без запаху) олією, добре розмішайте дерев’яною лопаточкою, щоб тісто відставало від посуду, накрийте рушником, поставте в тепле місце без протягів.
Коли тісто збільшитися в 2 рази, обімніть його і дайте ще раз підійти. З тіста зробіть кульки, які розкачайте на посипаній борошном дошці, викладіть начинку, защипніть. Вареники повинні бути за розміром як великі пельмені або маленькі пиріжки. Варити можна як на пару, так і у воді.
Традиційну вечерю можна починати, коли на небі зійде перша зірка. А запізнюватися за столу категорично не можна.
Раніше ми писали, як приготувати до свята голубці з картоплею та грибами, борщ "з вушками", а також пампухи.