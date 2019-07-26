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Готова, чтобы в меня постреляли подонки: Сюмар ответила "азовцу", который "напал" на Порошенко

STYLERЖизнь    26.07.2019 - 15:15
Готова, чтобы в меня постреляли подонки: Сюмар ответила "азовцу", который "напал" на Порошенко
Никита Макеев (коллаж РБК-Украина)

Виктория Сюмар резко обратилась к Никите Макееву, который напал на авто Порошенко

Депутат "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, в ответ на обвинение ветерана полка "Азов" Никиты Макеева, который прыгнул на капот автомобиля Петра Порошенко, предложила проверить качество украинских бронежилетов на ней. Об этом политик написала на собственной странице в Facebook.

"Да. В 2014-м мы начали делать броники. Сами. Ибо удалось удержать Мариуполь, а это город, где делают броню. Один у меня есть. Подарили как заместителю секретаря СНБО, который знал, как сложно запустить производство. Готова, чтобы в меня постреляли подонки с еще недавно российским гражданством, которые умеют прыгать на авто. Ума для этого много не надо. Полигон готовьте. Броник точно от 2014-го. Надеюсь, не слабо? Вперед", - написала она.

Сюмар также добавила, что синяков не боится.

"Потому что ваша родина Россия начала войну против моей страны. Не наоборот. И не вам судить о том, кто из украинцев и как готов защищать свою землю. Потому что моя Украина для меня Все. А вот насчет вас есть большие сомнения - беспокоит ли вас качество броников, или вас просто нанимают за деньги для провокаций", - резюмировала нардеп.

Готова, чтобы в меня постреляли подонки: Сюмар ответила &quot;азовцу&quot;, который &quot;напал&quot; на Порошенко

Скриншот поста (facebook.com/vsiumar)

Напомним, что нападение на кортеж Петра Порошенко 25 июля совершили четыре человека после допроса экс-президента в Государственном бюро расследований.

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