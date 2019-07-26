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Готова, аби в мене постріляли подонки: Сюмар відповіла "азовцю", який "напав" на Порошенка

STYLERЖиття    26.07.2019 - 15:15
Готова, аби в мене постріляли подонки: Сюмар відповіла "азовцю", який "напав" на Порошенка
Микита Макєєв (фото: РБК-Україна)

Вікторія Сюмар різко звернулася до Микити Макєєва, який напав на авто Порошенка

Депутат "Європейської солідарності" Вікторія Сюмар, у відповідь на звинувачення ветерана полку "Азов" Микити Макєєва, який стрибнув на капот автомобіля Петра Порошенка, запропонувала перевірити якість українських бронежилетів на ній. Про це політик написала на власній сторінці в Facebook.

"Так. У 2014-му ми почали робити броніки. Самі. Бо вдалося втримати Маріуполь, а це те місто, де роблять броню. Один в мене є. Подарували як заступнику секретарю РНБО, який знав, як складно запустити виробництво. Готова, аби в мене постріляли подонки з ще з недавно російським громадянством, які вміють стрибати на авто. Розуму для цього багато не треба. Полігон готуйте. Бронік точно від 2014-го. Сподіваюсь, не слабо? Вперед", - написала вона. 

Сюмар також додала, що синців не боїться.

"Бо ваша батьківщина Росія почала війну проти моєї країни. Не навпаки. І не вам судити про те, хто з українців і як готовий захищати свою землю. Бо моя Україна для мене Все. А от щодо вас є великі сумніви - чи турбує вас якість броніків, чи вас просто наймають за гроші для провокацій", - резюмувала нардеп.

Готова, аби в мене постріляли подонки: Сюмар відповіла &quot;азовцю&quot;, який &quot;напав&quot; на Порошенка

Скриншот поста (facebook.com/vsiumar)

Нагадаємо, що напад на кортеж Петра Порошенка 25 липня здійснили чотири людини після допиту екс-президента в Державному бюро розслідувань.

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