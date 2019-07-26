Прыгай на авто с Путиным: ветеран АТО рассказал про нападение на Порошенко и "взорвал" сеть

На Петра Порошенко под зданием ГБР напал ветеран АТО и уроженец РФ, который получил 18 июля украинский паспорт
Нападение на кортеж Петра Порошенко 25 июля совершили четыре человека после допроса экс-президента в Государственном бюро расследований. Как выяснилось, в событиях принимал участие ветеран АТО из полка "Азов" Никита Макеев, который недавно получил гражданство Украины. В своем видеообращении на Facebook доброволец и бывший россиянин объяснил, что побудило его с побратимами на такой поступок.
Отметим, что по факту инцидента полиция уже открыла уголовное производство.
Макеев с позывным "Одиссей" рассказал, что нападением свои действия он не считает, и по его мнению пятый президент Украины должен предстать перед судом. Ветеран вменяет Порошенко выдачу на фронте на Донбассе бойцам некачественных бронежилетов. По словам "азовца", он хотел передать политику один их них - еще целый и не простреленный.
Ветеран АТО рассказал, почему напал на кортеж Петра Порошенко (Фото: скриншот)
Сам Никита родом из Санкт-Петербурга в РФ, и в 2014 году приехал воевать на Донбассе против оккупантов на стороне Украины.
18 июля президент Владимир Зеленский дал ему гражданство Украины.
Скрин: president.gov.ua
"Сегодня, купив в темпе четыре бронежилета, 3 из которых мы с побратимами прострелили на полигоне, вот так вот просто и легко. Я хотел один из них передать лично Петру Алексеевичу. Он не простреленный. Я бы хотел, чтобы он надел его на себя или на своего сыночку, который якобы воевал в Краматорске, якобы, и испытал его", - заявил Макеев.
Однако охрана не подпустила его к Порошенко, и поэтому "мне ничего не оставалось делать, кроме как совершить то, что я сегодня совершил".
Ветеран АТО Никита Макеев (Фото: скриншот)
Также ветеран пригрозил бывшему главе государства встречей с его побратимами.
"Сегодня вам удалось от меня уйти и от моих товарищей, но повторно вы сделать этого не сможете", - заявил Макеев.
Видео: facebook.com/bykvu
Нужно сказать, что реакция в сети на видеообращение Никиты Макеева - совсем неоднозначная. Пользователи интернета критикуют действия ветерана и отмечают, что во-первых бронежилетами занимался не Порошенко, а во-вторых есть цивилизованные способы донести свои претензии, а не прыгать по крыше автомобиля.
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, недавно сотрудники полиции установили личность автора скандального видео, на котором Владимира Зеленского сбивает грузовик. Напомним, что скандальное видео с фурой опубликовали в штабе бывшего президента Украины Петра Порошенко во время президентских выборов. После этого ролика в сети появилось еще одно видео, и там снова появляется фура, но в этот раз она уже высыпает на Зеленского белый порошок.